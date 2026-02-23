Paypal steigen deutlich nach Übernahmespekulationen

Meiner Meinung nach wird bei der Einschätzung von Paypal ein Denkfehler begangen:





Es gibt weltweit 25.000 Banken. Hat man hier auch diese Befürchtungen, dass das Geschäft aufgrund des Mitbewerbs zum Erliegen komme?

Hat man bei J.P. Morgen, Morgan Stanley, der Citigroup oder der Deutschen Bank auch schon mal nachgefragt, wie weiteres Wachstum

neben den vielen Konkurrenten möglich sei? Nein, denn jede einzelne Bank hat ihre eigene individuelle Strategie entwickelt.





Es ist doch völlig abwegig, dass man Paypal unterschwellig ein Alleinstellungsmerkmal unterstellt.

Ein Marktführer, der eine gewisse Marktsättigung erreicht hat, kann nicht permanent so stark weiterwachsen.

Das geht einfach nicht, erst recht dann nicht, wenn die Arbeitslosigkeit ansteigt und das Konsumentenklima sich stark eingetrübt hat.

Paypal geht in dieser herausfordernden Situation den richtigen Weg, sie legen deutlich mehr Wert auf margenstarken Umsatz,

erzielen damit nachweislich satte Gewinne und kaufen mit dem erzielten FreeCashFlow ihre eigenen Aktien zurück.

Diese Strategie ist ganz hervorragend, weiter so!!





Inwischen hat sich der Aktieneinbruch von Paypal etwas relativiert, es sind nun auch andere aus der FinTech-Branche stark unter die Räder geraten.

Ob Klarna, Block, Adyen, Fiscal, Affirm - die Rückgänge der Mitbewerber sind ebenfalls drastisch. Das ist zwar kein Trost, aber es zeigt doch auf, dass die Zyklik

keinerlei Rückenwind gibt - im Moment hängen fast alle FinTech-Unternehmen in den Seilen.









Mein Fazit:

Lassen wir mal den neuen CEO am 1. März starten, sein Ruf eilt ihm voraus.

Er soll laut den Erfahrungen in der Führung von HP, großen Wert auf Effizienz legen.

Genau das kann jetzt sehr hilfreich sein, Effizienz ist oft der Schlüssel zum Erfolg.







