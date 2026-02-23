    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    AKTIE IM FOKUS

    Paypal steigen deutlich nach Übernahmespekulationen

    Für Sie zusammengefasst
    • Paypal-Aktien steigen kräftig wegen Übernahme!
    • Intraday plus 10%, Schluss bei 44,77 USD -23%.
    • Käuferinteresse, Bankgespräche; Deal ungewiss.
    AKTIE IM FOKUS - Paypal steigen deutlich nach Übernahmespekulationen
    Foto: Paul Sakuma - dpa

    PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Paypal haben am Montag mit einem Kurssprung auf Übernahmespekulationen reagiert. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen in der Spitze um knapp 10 Prozent und notierten zuletzt 7,5 Prozent im Plus bei 44,77 US-Dollar. Damit reduzierten sie ihr Minus im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent. Seit ihrem Zwischenhoch im Oktober hatten sie fast die Hälfte an Wert eingebüßt.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, weckt der Kursverfall beim Pionier digitaler Zahlungen das Interesse potenzieller Käufer. Das Unternehmen habe angesichts des Kaufinteresses von verschiedenen Seiten Gespräche mit Banken geführt. Mindestens ein großer Konkurrent habe ein Auge auf Paypal als Gesamtunternehmen geworfen, während andere Interessenten nur an bestimmten Vermögenswerten interessiert seien. Ein Deal sei aber nicht sicher, hieß es weiter./edh/jha/

    PayPal

    +6,16 %
    +12,63 %
    -28,34 %
    -33,90 %
    -51,14 %
    -51,22 %
    -84,16 %
    +7,03 %
    +23,11 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,17 % und einem Kurs von 37,52 auf Tradegate (23. Februar 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 34,68 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von PayPal: Diskussionen über starke Kursverluste im FinTech-Sektor, angebliche Unterbewertung (Morningstar), Cashflowstärke und Aktienrückkäufe (bis 15% MK), EPS-Verbesserungen, Wachstumssorgen wegen starker Konkurrenz, mögliche Konsolidierung in einer Rezession sowie strategische Optionen und Effizienzmaßnahmen mit neuem CEO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
