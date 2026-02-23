AKTIE IM FOKUS
Paypal steigen deutlich nach Übernahmespekulationen
- Paypal-Aktien steigen kräftig wegen Übernahme!
- Intraday plus 10%, Schluss bei 44,77 USD -23%.
- Käuferinteresse, Bankgespräche; Deal ungewiss.
PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Paypal haben am Montag mit einem Kurssprung auf Übernahmespekulationen reagiert. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen in der Spitze um knapp 10 Prozent und notierten zuletzt 7,5 Prozent im Plus bei 44,77 US-Dollar. Damit reduzierten sie ihr Minus im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent. Seit ihrem Zwischenhoch im Oktober hatten sie fast die Hälfte an Wert eingebüßt.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, weckt der Kursverfall beim Pionier digitaler Zahlungen das Interesse potenzieller Käufer. Das Unternehmen habe angesichts des Kaufinteresses von verschiedenen Seiten Gespräche mit Banken geführt. Mindestens ein großer Konkurrent habe ein Auge auf Paypal als Gesamtunternehmen geworfen, während andere Interessenten nur an bestimmten Vermögenswerten interessiert seien. Ein Deal sei aber nicht sicher, hieß es weiter./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,17 % und einem Kurs von 37,52 auf Tradegate (23. Februar 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,34 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 34,68 Mrd..
PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Meiner Meinung nach wird bei der Einschätzung von Paypal ein Denkfehler begangen:
Bei Klarna sieht es schwer nach Wachstum aus, aber nach Wachstum des Verlusts.
Braintree (wächst!) macht ca. 1.3Mrd USD Umsatz (von Paypal insgesamt 33Mrd USD!). Vergleicht man mit anderen Zahlungsabwickler wie Adyen kommt man mit einem Umsatz Bewertungsmultiple auf irgendwo zwischen 13-20Mrd USD. Nehmen wir mal 15Mrd an.
Venmo (wächst!) macht 1.7Mrd USD Umsatz. Nimmt man auch hier ein konservatives Umsatz Multiple kann man einen Kaufwert von 17 Mrd ansetzen.
Also die beiden (wachsenden) Geschäftsfelder sind min. 32Mrd USD Dollar Wert wolle man Paypal aufspalten (nicht einfach aber auch nicht unmöglich).
Sprich, die knapp 30Mrd (!) Umsatz und entsprechende Profits die (noch) von Paypal branded checkout inkl. BNPL (BNPL stark wachsend!) umgesetzt werden bepreist der Mart aktuell mit 5Mrd USD (Marktkapitalisierung 37Mrd - Venmo 17 - Braintree 15). PayPal Ads, wenn auch aktuell noch winzig dürfte ebenfalls noch was Wert sein angesichts der Datenmenge und Nurzer-IDs die Paypal besitzt. Daran sieht man wie absolut aberwitzig die Bewertung aktuell von Paypal insgesamt und wie hoch der Konglomeratsabschlag ist.
Nettoschulden gibt es keine, was ein großes Problem von AOL war - hier im Forum wurde ja der Vergleich gezogen. Und anders als Yahoo damals hat Paypal mit Braintree und Venmo weiterhin noch zwei Geschäftseinheiten die wachsen. Auch wenn Venmo vermutlich bereits seine beste Zeit hinter sich hat (Stichwort Zelle und andere Konkurrenz).
Ich denke also weiterhin, Lores wird es nun mit der Brechstange versuchen branded checkout wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Fall wir nochmals Wachstum bei branded sehen sollten wird der Kurs durch die Decke gehen (und Lores fürstlich entlohnt über seine Aktienoptionen). Stellt sich aber in 1-2 Jahren heraus, dass es nicht funktioniert wird es Paypal als two sided network nicht mehr geben und die Werte für die Aktionäre über carve-outs gehoben.
Solange Braintree (wieder) und Venmo (weiter) wachsen kann ich mit meiner Investition hier gut schlafen. Auch wenn ich zugeben muss, dass es (noch) kein Lohnenswertes invest war.
Sollte der Kurs trotz der aktuell irrwitzigen Bewertung nochmals nachgeben und die Marktkapitalisierung auf ~30-32Mrd USD fallen, der Kurs also Richtung 30 USD gehen kaufe ich an dem Punk nochmals nach.
Ach - und die Dividendenrendite obwohl aktuell nur ~10% (!!) des Gewinns ausgeschüttet werden liegt bereits bei 1,4%. Die Bewertung ist verrückt :)