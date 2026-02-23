Bayer Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.02.2026

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 42,53€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,29 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,00 € entspricht. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,29 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,96 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -6,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,77 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,97 % 1 Monat -3,67 % 3 Monate +47,96 % 1 Jahr +94,66 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kurs-/Bewertungsfragen im Kontext der Finanzierung: Eine Kapitalerhöhung wird diskutiert vs. Fremdkapital, der Verschuldungsgrad 2 und die mögliche Veräußerung der Consumer Health-/Crop-Science-Sparte zur Schuldentilgung. Zudem werden Glyphosat-Vergleichskosten (ab 2026) und deren Auswirkungen auf Cashflow und Pipeline-Finanzierung sowie der aktuelle Kursverlauf nach der Rally thematisiert.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,78 Mrd. € wert.

Bayer announced today that it has filed suit against Johnson & Johnson (J&J) and Janssen Biotech, Inc. in the United States District Court for the Southern District of New York. The suit follows J&J’s refusal to cease and desist its promotion of a …

Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an. Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann seinen bis Ende Mai 2028 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,01 %. Pfizer notiert im Plus, mit +1,37 %. Sanofi legt um +1,84 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,57 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.