SAP Aktie schwach im Handel - 23.02.2026

Mit einer Performance von -2,89 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -3,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -17,48 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,96 % 1 Monat -9,94 % 3 Monate -16,40 % 1 Jahr -37,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die SAP-Diskussion um Kursentwicklung. Technisch zeigt sich Bodenbildung in einem Abwärtstrend: Kurzfrist 165–175 €, Break über 178 € als Impuls, Pullback 172–176 €, Stop 165 €. Mittelfristig bleibt der Trend abwärts; 178–185 €/200–210 € gelten als Angebotszonen. Viele setzen auf ca. 180 €, BlackRock-Aufstockungen und Aktienrückkäufe wirken unterstützend; unter 165 € droht ein Test der 150–155 €-Zone.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 205,70 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Montag unter Druck geraten und dabei wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gesackt. Die positive Reaktion der Anleger hierzulande am Freitagnachmittag, als die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle …

Rote Vorzeichen dominieren diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 rutschen teils deutlich ab – nur wenige Titel stemmen sich dagegen.

Die SAP -Aktie hat zum Wochenstart ihre Kursgewinne vom Freitag abgegeben. Im MDax sackten Teamviewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,43 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,55 %. Oracle notiert im Minus, mit -6,02 %. ServiceNow verliert -4,78 % Workday (A) notiert im Minus, mit -8,26 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.