PayPal - Aktienkurs springt nach oben +6,22 % - 23.02.2026

Mit einer Performance von +6,22 % konnte die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PayPal Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,39€, mit einem Plus von +6,22 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Obwohl sich die PayPal Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -33,21 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +13,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,71 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PayPal einen Rückgang von -30,23 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,30 % geändert.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,87 % 1 Monat -27,71 % 3 Monate -33,21 % 1 Jahr -50,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die kursrelevanten Auswirkungen von Übernahmegerüchten rund um PayPal. Nutzer beziehen sich auf Bloomberg-Meldungen über Gespräche mit Banken und potenzielle Käufer, was zu erhöhter Volatilität und zeitweisen Handelsaussetzungen führte. Diskussionen drehen sich um die Bewertung via Sum-of-the-parts, ob PayPal undervalued ist, und um plausible Kursziele (etwa 40 USD vs 80–90 USD). Technische Long/Short-Positionen ergänzen die Debatte.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 921 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,76 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Paypal haben am Montag mit einem Kurssprung auf Übernahmespekulationen reagiert. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen in der Spitze um knapp 10 Prozent und notierten zuletzt 7,5 Prozent im Plus bei 44,77 US-Dollar. Damit …

Die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal hat zum Wochenstart deutlich zugelegt und damit neue Dynamik an den Finanzmärkten ausgelöst. Hintergrund des Kursanstiegs sind Berichte über wachsendes Übernahmeinteresse an dem Konzern, die nach einer längeren Phase schwacher Börsenentwicklung für neue Spekulationen sorgen. Anleger reagierten unmittelbar auf die Nachrichtenlage und trieben den Kurs spürbar nach oben, da mögliche […] The post PayPal vor Übernahme? Aktie schießt nach oben! first appeared on sharedeals.de.

Rote Vorzeichen dominieren diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 rutschen teils deutlich ab – nur wenige Titel stemmen sich dagegen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,54 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -4,10 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -3,49 %.

PayPal Aktie jetzt kaufen?

