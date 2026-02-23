    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGetchell Gold AktievorwärtsNachrichten zu Getchell Gold
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Getchell Gold Corp. hat Kenntnis von einer Claim-Absteckung durch einen Dritten in Fondaway Canyon, Nevada, erhalten

    Getchell Gold Corp. hat Kenntnis von einer Claim-Absteckung durch einen Dritten in Fondaway Canyon, Nevada, erhalten
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC – 23. Februar 2026 – Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) („Getchell“ oder das „Unternehmen“) hat Kenntnis davon erlangt, dass ein Dritter, NV Minerals Corp. („NV Minerals“), ein privates, in Nevada registriertes Unternehmen, das in keiner Verbindung zum Unternehmen steht, Mineral-Claims auf Grundstücken festgelegt und angemeldet hat, die sich mit bestimmten bestehenden Mineral-Claims des Unternehmens auf dem Goldprojekt Fondaway Canyon („Fondaway“ oder „Projekt“) in Nevada überschneiden.

     

    Das Unternehmen stellt klar, dass die Claims des Projekts trotz der Maßnahmen von NV Minerals weiterhin ordnungsgemäß aufrechterhalten werden. Nach Auffassung des Unternehmens sind die Handlungen von NV Minerals unbegründet, stellen einen unrechtmäßigen Eingriff dar, sind potenziell böswillig und als Verleumdung des Eigentumstitels zu werten. Das Unternehmen wird seine Landposition nachdrücklich verteidigen, einschließlich der Einleitung entschlossener rechtlicher Schritte, falls erforderlich.

     

    Das Goldprojekt Fondaway Canyon wurde erstmals im Jahr 1956 abgesteckt und hat in seiner Gesamtheit durchgehend sämtliche jährlichen Zahlungsverpflichtungen erfüllt und befindet sich seit seiner Absteckung bis heute in ordnungsgemäßem und aktivem Status – gemäß den Berichten der US-Behörde Bureau of Land Management („BLM“), der Behörde, die für die Registrierung und Verwaltung von Mineral-Claims zuständig ist, sowie gemäß den Unterlagen von Churchill County, Nevada, dem Landkreis, in dem sich die Claims befinden.

     

    Über Getchell Gold Corp.

     

    Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

     

    Nähere Informationen erhalten Sie über:

    Karen Mate, Corporate Communications

    (416) 230-6454

    kmate@capitalmarketsadvisory.ca

     

    Mike Sieb, President

    Firmenzentrale: 1-647-249-4798

    info@getchellgold.com

    www.getchellgold.com

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Getchell Gold Corp. hat Kenntnis von einer Claim-Absteckung durch einen Dritten in Fondaway Canyon, Nevada, erhalten Vancouver, BC – 23. Februar 2026 – Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) („Getchell“ oder das „Unternehmen“) hat Kenntnis davon erlangt, dass ein Dritter, NV Minerals Corp. („NV Minerals“), ein privates, in Nevada registriertes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     