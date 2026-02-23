Getchell Gold Corp. hat Kenntnis von einer Claim-Absteckung durch einen Dritten in Fondaway Canyon, Nevada, erhalten

Vancouver, BC – 23. Februar 2026 – Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) („Getchell“ oder das „Unternehmen“) hat Kenntnis davon erlangt, dass ein Dritter, NV Minerals Corp. („NV Minerals“), ein privates, in Nevada registriertes Unternehmen, das in keiner Verbindung zum Unternehmen steht, Mineral-Claims auf Grundstücken festgelegt und angemeldet hat, die sich mit bestimmten bestehenden Mineral-Claims des Unternehmens auf dem Goldprojekt Fondaway Canyon („Fondaway“ oder „Projekt“) in Nevada überschneiden.

Das Unternehmen stellt klar, dass die Claims des Projekts trotz der Maßnahmen von NV Minerals weiterhin ordnungsgemäß aufrechterhalten werden. Nach Auffassung des Unternehmens sind die Handlungen von NV Minerals unbegründet, stellen einen unrechtmäßigen Eingriff dar, sind potenziell böswillig und als Verleumdung des Eigentumstitels zu werten. Das Unternehmen wird seine Landposition nachdrücklich verteidigen, einschließlich der Einleitung entschlossener rechtlicher Schritte, falls erforderlich.

Das Goldprojekt Fondaway Canyon wurde erstmals im Jahr 1956 abgesteckt und hat in seiner Gesamtheit durchgehend sämtliche jährlichen Zahlungsverpflichtungen erfüllt und befindet sich seit seiner Absteckung bis heute in ordnungsgemäßem und aktivem Status – gemäß den Berichten der US-Behörde Bureau of Land Management („BLM“), der Behörde, die für die Registrierung und Verwaltung von Mineral-Claims zuständig ist, sowie gemäß den Unterlagen von Churchill County, Nevada, dem Landkreis, in dem sich die Claims befinden.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Karen Mate, Corporate Communications

(416) 230-6454

kmate@capitalmarketsadvisory.ca

Mike Sieb, President

Firmenzentrale: 1-647-249-4798

info@getchellgold.com

www.getchellgold.com