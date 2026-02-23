Winona Ryder übernimmt Rolle in Netflix-Grusel-Hit 'Wednesday'

Ryder habe eine Gastrolle und werde in mehreren Folgen zu sehen sein, schrieb etwa das Branchenportal "Deadline".

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Netflix -Serie "Wednesday" bekommt einen weiteren hochkarätigen Zugang. Hollywood-Star Winona Ryder übernimmt eine Rolle in der dritten Staffel der Serie von Kultregisseur Tim Burton ("Beetlejuice"), wie Netflix in einer Besetzungsankündigung bekanntgab. Demnach wird die 54-Jährige einen Charakter namens Tabitha spielen.

Die Serie "Wednesday" über die Tochter der Addams Family entwickelte sich nach dem Start im Jahr 2022 schnell zu einem globalen Popkultur-Phänomen, war lange die Nummer eins auf Netflix und wurde mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet. Die Serie dreht sich um Wednesday Addams' Zeit an der Nevermore Academy, einer Schule für Außenseiter mit besonderen Fähigkeiten.

Ryder und Regisseur Tim Burton haben bereits bei einer Reihe von Projekten zusammengearbeitet - etwa im 1988 erschienenen Kinofilm "Beetlejuice" sowie in dem Film "Edward mit den Scherenhänden" (1990). Mit "Wednesday"-Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23) stand Ryder für die "Beetlejuice"-Fortsetzung vor der Kamera. Diese kam 2024 in die Kinos./apo/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 64,79 auf Tradegate (23. Februar 2026, 19:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %. Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 272,50 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +45,51 %/+107,43 % bedeutet.



