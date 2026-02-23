Trump mit Zoll-Wahn und KI-Angst schüttelt Wall Street!

Bislang ein schlechter Tag für die Wall Street: es ist eine ungute Kombination aus dem Zoll-Wahn von Donald Trump und erneuter KI-Angst, die die Kurse unter Druck bringt! Nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court setzt der gereizte Trump heute zahlreiche drohende Zoll-Tweets ab - wie geht es jetzt im Handelskrieg weiter? Für die Wirtschaft ist das ein weiteres Desaster, weil jedwede Planungssicherheit wieder verschwindet. Hinzu kommt die KI-Angst, die auf zwei Ebenen läuft: erstens die Sorge für Überinvestitionen der großen US-Tech-Firmen. Und zweitens die Frage, ob ganze Branchen durch KI ausgelöscht werden - heute wieder Software-Aktien stark unter Druck..

