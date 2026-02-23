    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump mit Zoll-Wahn und KI-Angst schüttelt Wall Street!

    Nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court setzt der gereizte Trump heute zahlreiche drohende Zoll-Tweets ab - wie geht es jetzt im Handelskrieg weiter?

    Bislang ein schlechter Tag für die Wall Street: es ist eine ungute Kombination aus dem Zoll-Wahn von Donald Trump und erneuter KI-Angst, die die Kurse unter Druck bringt! Nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court setzt der gereizte Trump heute zahlreiche drohende Zoll-Tweets ab - wie geht es jetzt im Handelskrieg weiter? Für die Wirtschaft ist das ein weiteres Desaster, weil jedwede Planungssicherheit wieder verschwindet. Hinzu kommt die KI-Angst, die auf zwei Ebenen läuft: erstens die Sorge für Überinvestitionen der großen US-Tech-Firmen. Und zweitens die Frage, ob ganze Branchen durch KI ausgelöscht werden - heute wieder Software-Aktien stark unter Druck..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.242,46€
    Basispreis
    22,63
    Ask
    × 11,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.748,52€
    Basispreis
    22,50
    Ask
    × 11,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Russland: Große Öl-Rabatte für Weltmarkt und Verkauf von 300.000 Unzen Gold

    2. Nvidia vor Quartalszahlen – selbst Mega-Gewinne helfen nicht?

     

    Das Video "Trump mit Zoll-Wahn und KI-Angst schüttelt Wall Street!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump mit Zoll-Wahn und KI-Angst schüttelt Wall Street! Bislang ein schlechter Tag für die Wall Street: es ist eine ungute Kombination aus dem Zoll-Wahn von Donald Trump und erneuter KI-Angst, die die Kurse unter Druck bringt!

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     