Börsen Update USA - 23.02. - Dow Jones schwach -1,51 %

Der Dow Jones steht bei 48.875,06 PKT und verliert bisher -1,51 %.

Top-Werte: Walmart +2,93 %, Procter & Gamble +2,48 %, McDonald's +1,72 %, Verizon Communications +1,48 %, Amgen +1,41 %

Flop-Werte: American Express -7,97 %, IBM -6,59 %, Salesforce -5,31 %, JPMorgan Chase -4,56 %, Visa (A) -4,37 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.669,02 PKT und fällt um -1,37 %.

Top-Werte: PayPal +6,22 %, Walmart +2,93 %, Mondelez International Registered (A) +2,80 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,80 %, Vertex Pharmaceuticals +1,74 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -11,85 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -11,28 %, Zscaler -10,69 %, AppLovin Registered (A) -10,25 %, Atlassian Registered (A) -8,46 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.836,99 PKT und fällt um -1,04 %.

Top-Werte: PayPal +6,22 %, SanDisk Corporation +4,40 %, Albemarle +4,09 %, Eli Lilly +3,99 %, Molina Healthcare +3,48 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -11,85 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -11,28 %, AppLovin Registered (A) -10,25 %, KKR -8,71 %, Workday (A) -8,16 %