Datadog Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz - 23.02.2026

Mit einer Performance von -11,85 % musste die Datadog Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,49 %, geht es heute bei der Datadog Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Datadog Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -36,79 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -18,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,02 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,37 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,00 % 1 Monat -23,09 % 3 Monate -36,79 % 1 Jahr -14,32 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 325 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,48 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Rote Vorzeichen dominieren diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 rutschen teils deutlich ab – nur wenige Titel stemmen sich dagegen.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.