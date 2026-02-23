    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bas schließt Rente mit 70 in dieser Legislaturperiode aus

    Wirtschaft - Bas schließt Rente mit 70 in dieser Legislaturperiode aus
    Foto: Älteres Paar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat die Einführung einer Rente mit 70 in dieser Legislaturperiode ausgeschlossen. "Für diese Legislatur? Ja", sagte Bas am Montag in der ntv-Sendung "Pinar Atalay" auf die Frage, ob sie eine Rente mit 70 ausschließen könne. Das Thema sei bereits in den Koalitionsverhandlungen diskutiert worden.

    "Es muss nicht immer an einem Lebensalter festgemacht werden", sagte Bas. "Das ist natürlich für ein System einfacher, wenn man ein genaues Alter hat, also eine Zahl." Die Idee sei jedoch, zu fragen: "Wie schaffen wir es, dass langjährig Versicherte trotzdem auch irgendwann rausgehen können?" Entscheidend sei: "Welche Dauer muss ich verbringen, damit ich auch eine gute Rente am Ende habe?"

    Diese Fragen würden derzeit in der Alterssicherungskommission diskutiert. "Und ich finde, auch die SPD sollte da offen sein", sagte Bas. Voraussetzung sei allerdings, "wenn abgesichert ist: Langjährig Versicherte haben die Chance, auch auszusteigen, wenn dabei auch eine lebensstandardsichernde Rente rauskommt". Zugleich sagte sie: "Auf der anderen Seite müssen auch die Schutz bekommen, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange arbeiten können." In dieser Legislaturperiode werde es dazu jedoch keinen Beschluss geben, so die SPD-Vorsitzende.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Bas schließt Rente mit 70 in dieser Legislaturperiode aus Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat die Einführung einer Rente mit 70 in dieser Legislaturperiode ausgeschlossen. "Für diese Legislatur? Ja", sagte Bas am Montag in der ntv-Sendung "Pinar Atalay" auf die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     