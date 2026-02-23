    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group
    Shelly Group 2025: Umsatz- und Gewinnsprung im Geschäftsjahr

    Dynamisches Wachstum auf ganzer Linie: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen kräftig zu, Nutzerbasis und Vertriebsnetz expandieren rasant – der Konzern stellt die Weichen für 2026.

    Shelly Group 2025: Umsatz- und Gewinnsprung im Geschäftsjahr
    Foto: stock.adobe.com
    • Konzernumsatz steigt um 40,3 % auf EUR 149,7 Mio. im Geschäftsjahr 2025.
    • Bereinigtes EBIT wächst überproportional um 42,8 % auf EUR 37,7 Mio.; bereinigte EBIT‑Marge 25,2 % (über mittelfristiger Planung).
    • Konzernnettoergebnis steigt um 14,8 % auf EUR 25,5 Mio.; bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) steigt um 40,0 % auf EUR 1,77 (berichtetes EPS EUR 1,41).
    • Starke Cash‑ und Kapitallage: operativer Cashflow +93,2 % auf EUR 5,3 Mio., Free Cashflow +66,7 % auf EUR 1,5 Mio.; Zahlungsmittel EUR 13,6 Mio.; Eigenkapitalquote 78,5 %.
    • Signifikante Nutzer‑ und Vertriebsdynamik: Shelly Cloud‑Nutzer >2,7 Mio. (vorjahr 1,9 Mio.), Installateur‑Netzwerk auf >5.300 (vorjahr 900); internationale Expansion vorangetrieben.
    • Ausblick 2026: Umsatzprognose EUR 195–205 Mio. (ca. +30–37 %) und erwartetes EBIT EUR 47–52 Mio.; Wachstum unterstützt durch neue Produktkategorien (Smart Locks, Kameras, Leitungsschutzschalter) und Ausbau Produktion/Vertrieb.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 23.02.2026.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,37 % im Plus.


    Shelly Group

    +2,37 %
    -3,81 %
    -2,77 %
    +14,98 %
    +72,16 %
    +68,49 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
