Shelly Group 2025: Umsatz- und Gewinnsprung im Geschäftsjahr
Dynamisches Wachstum auf ganzer Linie: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen kräftig zu, Nutzerbasis und Vertriebsnetz expandieren rasant – der Konzern stellt die Weichen für 2026.
Foto: stock.adobe.com
- Konzernumsatz steigt um 40,3 % auf EUR 149,7 Mio. im Geschäftsjahr 2025.
- Bereinigtes EBIT wächst überproportional um 42,8 % auf EUR 37,7 Mio.; bereinigte EBIT‑Marge 25,2 % (über mittelfristiger Planung).
- Konzernnettoergebnis steigt um 14,8 % auf EUR 25,5 Mio.; bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) steigt um 40,0 % auf EUR 1,77 (berichtetes EPS EUR 1,41).
- Starke Cash‑ und Kapitallage: operativer Cashflow +93,2 % auf EUR 5,3 Mio., Free Cashflow +66,7 % auf EUR 1,5 Mio.; Zahlungsmittel EUR 13,6 Mio.; Eigenkapitalquote 78,5 %.
- Signifikante Nutzer‑ und Vertriebsdynamik: Shelly Cloud‑Nutzer >2,7 Mio. (vorjahr 1,9 Mio.), Installateur‑Netzwerk auf >5.300 (vorjahr 900); internationale Expansion vorangetrieben.
- Ausblick 2026: Umsatzprognose EUR 195–205 Mio. (ca. +30–37 %) und erwartetes EBIT EUR 47–52 Mio.; Wachstum unterstützt durch neue Produktkategorien (Smart Locks, Kameras, Leitungsschutzschalter) und Ausbau Produktion/Vertrieb.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 23.02.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,37 % im
Plus.
+2,37 %
-3,81 %
-2,77 %
+14,98 %
+72,16 %
+68,49 %
