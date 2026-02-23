DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema von 400 auf 275 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Ich werfe das Handtuch", schrieb Emmanuel Papadakis am Montagnachmittag. Ein Jahr mit nahezu zweistelligem Umsatzrückgang auszusitzen wäre vielleicht gerade noch akzeptabel gewesen, wenn man meine, eine positive Dynamik für die nahe Zukunft zu erkennen, so der Experte. Das Scheitern in der REDIFINE-4-Studie im direkten Vergleich gegen das Abnehmmittel von Eli Lilly habe jedoch eine riesige Kerbe in diese These geschlagen und sein Optimismus für Cagrisema habe sich als Trugschluss erwiesen. Dass Cagrisema Eli Lillys Zepbound nicht unterlegen sein sollte, wäre das absolute Minimum gewesen. Nun bleibe nur noch der starke Marktstart von Wegovy in Pillenform als positives Argument - zu wenig, um die Sorge vor einer drohenden Patentklippe zu umschiffen, so Papadakis./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,45 % und einem Kurs von 33,68EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 20:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 400

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



