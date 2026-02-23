    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAKKT AktievorwärtsNachrichten zu TAKKT
    TAKKT: Vorstand empfiehlt Dividendenstopp – Aktie im Blick

    TAKKT stellt die Weichen neu: Trotz rückläufiger Ergebnisse und Dividendenaussetzung rückt der Konzern Investitionen und die Stärkung seines Geschäftsmodells in den Fokus.

    • TAKKT-Vorstand schlägt vor, die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auszusetzen
    • Organisches Umsatzwachstum im Jahr 2025 betrug -6,6 %, bei einem Umsatz von 964,3 Mio. Euro
    • Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 3,8 %, der Free Cashflow bei 10,3 Mio. Euro
    • Aufgrund von Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 125,5 Mio. Euro ist das Ergebnis je Aktie bei -1,88 Euro
    • TAKKT priorisiert Investitionen in die Stärkung des Geschäftsmodells und plant, keine Dividende auszuschütten
    • Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie gezahlt

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2025, bei TAKKT ist am 24.02.2026.

    Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,45 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5250EUR das entspricht einem Minus von -1,47 % seit der Veröffentlichung.


