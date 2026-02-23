Betteln Putin nicht hinterher

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich grundsätzlich gesprächsbereit mit Moskau über einen tragfähigen Frieden in der Ukraine gezeigt, Zugeständnisse aber abgelehnt. "An allererster Stelle muss es natürlich die Ukraine sein, die spricht. Aber wir sind auch bereit zu sprechen", sagte der CDU-Politiker beim Ukraine-Forum "Cafe Kyiv" der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Wadephul fügte hinzu: "Aber wir werden nicht in Moskau ankommen und weitere Zugeständnisse machen. Das werden wir nicht machen."

"Wenn das Schießen aufhört, wenn es eine ernsthafte Bereitschaft gibt zu reden, dann sind wir sicherlich auch mit dabei", sagte Wadephul und ergänzte mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Aber wir betteln ihm nicht hinterher, um es offen zu sagen. Sondern wir erwarten, dass endlich irgendeines der vernünftigen Angebote angenommen wird."