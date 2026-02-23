    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAKKT AktievorwärtsNachrichten zu TAKKT
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    TAKKT AG: Positiver Free Cashflow 2025 – Investitionen im Fokus

    Trotz Umsatzrückgang und hohen Wertminderungen richtet TAKKT den Blick nach vorn: Cashflow gesichert, Modernisierung im Fokus, Dividende pausiert – Strategie „TAKKT Forward“ rückt ins Zentrum.

    TAKKT AG: Positiver Free Cashflow 2025 – Investitionen im Fokus
    Foto: TAKKT AG
    • TAKKT schließt 2025 mit Umsatzerlösen von 964,3 Mio. € und einem organischen Umsatzrückgang von −6,6 % (2024: 1.052,9 Mio. €).
    • EBITDA 2025: 19,8 Mio. €; bereinigte EBITDA‑Marge 3,8 % (Einmalaufwendungen insgesamt 16,5 Mio. €, davon Q4: 12,2 Mio. € für Restrukturierung/Operating Model).
    • Positiver Free Cashflow von 10,3 Mio. €, erzielt durch Maßnahmen zur Verbesserung des Cash Conversion Cycle; Mittel sollen in Systeme und Prozessverbesserungen investiert werden.
    • Wertminderungen auf Geschäfts‑ und Firmenwerte in Höhe von 125,5 Mio. € (Divisions OF&D und FS), nicht zahlungswirksam; Eigenkapitalquote nach Abschreibungen weiterhin solide bei 50,6 %.
    • Vorstand will für 2025 keine Dividende ausschütten, um finanzielle Flexibilität zu sichern und Investitionen in die Modernisierung voranzutreiben; Wiederaufnahme von Ausschüttungen, sobald Ergebnis und FCF es erlauben.
    • Priorität 2026: beschleunigte Umsetzung der „TAKKT Forward“-Strategie; erwartet herausforderndes Umfeld, Stabilisierung und positives Wachstum im 2. Halbjahr sowie erneut positiven Free Cashflow; detaillierte Prognose am 26. März.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2025, bei TAKKT ist am 24.02.2026.

    Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,70 % im Minus.


    TAKKT

    -1,22 %
    -10,52 %
    -12,39 %
    -11,93 %
    -57,79 %
    -76,47 %
    -66,60 %
    -79,89 %
    -43,95 %
    ISIN:DE0007446007WKN:744600





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TAKKT AG: Positiver Free Cashflow 2025 – Investitionen im Fokus Trotz Umsatzrückgang und hohen Wertminderungen richtet TAKKT den Blick nach vorn: Cashflow gesichert, Modernisierung im Fokus, Dividende pausiert – Strategie „TAKKT Forward“ rückt ins Zentrum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     