TAKKT AG: Positiver Free Cashflow 2025 – Investitionen im Fokus
Trotz Umsatzrückgang und hohen Wertminderungen richtet TAKKT den Blick nach vorn: Cashflow gesichert, Modernisierung im Fokus, Dividende pausiert – Strategie „TAKKT Forward“ rückt ins Zentrum.
Foto: TAKKT AG
- TAKKT schließt 2025 mit Umsatzerlösen von 964,3 Mio. € und einem organischen Umsatzrückgang von −6,6 % (2024: 1.052,9 Mio. €).
- EBITDA 2025: 19,8 Mio. €; bereinigte EBITDA‑Marge 3,8 % (Einmalaufwendungen insgesamt 16,5 Mio. €, davon Q4: 12,2 Mio. € für Restrukturierung/Operating Model).
- Positiver Free Cashflow von 10,3 Mio. €, erzielt durch Maßnahmen zur Verbesserung des Cash Conversion Cycle; Mittel sollen in Systeme und Prozessverbesserungen investiert werden.
- Wertminderungen auf Geschäfts‑ und Firmenwerte in Höhe von 125,5 Mio. € (Divisions OF&D und FS), nicht zahlungswirksam; Eigenkapitalquote nach Abschreibungen weiterhin solide bei 50,6 %.
- Vorstand will für 2025 keine Dividende ausschütten, um finanzielle Flexibilität zu sichern und Investitionen in die Modernisierung voranzutreiben; Wiederaufnahme von Ausschüttungen, sobald Ergebnis und FCF es erlauben.
- Priorität 2026: beschleunigte Umsetzung der „TAKKT Forward“-Strategie; erwartet herausforderndes Umfeld, Stabilisierung und positives Wachstum im 2. Halbjahr sowie erneut positiven Free Cashflow; detaillierte Prognose am 26. März.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2025, bei TAKKT ist am 24.02.2026.
Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,70 % im Minus.
