IBM Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 23.02.2026

Mit einer Performance von -11,09 % musste die IBM Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei IBM, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -25,65 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um -13,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,31 %. Im Jahr 2026 gab es für IBM bisher ein Minus von -26,03 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,62 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,08 % 1 Monat -23,31 % 3 Monate -25,65 % 1 Jahr -12,68 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 935 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,43 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Cisco Systems und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,86 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -2,65 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,37 %. Oracle verliert -5,50 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -6,39 %.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.