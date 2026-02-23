Deutsche Bank Research senkt Novo Nordisk auf 'Hold'

kencan schrieb heute 13:24

eigentlich wollte ich nur noch 50 Stück nachkaufen es wurden jetzt aber doch 100 weil die Gelegenheit wirklich zu gut war. hier meinen gedankengang



​Der heutige Kursrutsch von 15 % auf circa 257 DKK (34,40 EUR) ist eine klassische Marktübertreibung. Auslöser waren Studienergebnisse zu CagriSema, die "nur" eine Gewichtsabnahme zeigten, die 2 % hinter Eli Lilly lag. Doch wer auf die harten Fakten blickt, erkennt: Die fundamentale Substanz von Novo Nordisk ist heute stärker denn je, während die Bewertung auf ein historisches Tief gefallen ist.

​

Realitätscheck: 2021 vs. 2026

​Wir notieren heute auf dem Kursniveau von 2021 (ca. 34,50 EUR), doch das Unternehmen dahinter ist nicht mehr dasselbe:

​Umsatz & Gewinn: Der Umsatz hat sich von ca. 140 Mrd. DKK (18,8 Mrd. EUR) in 2021 auf prognostizierte 280 Mrd. DKK (37,6 Mrd. EUR) für 2026 verdoppelt. Der Gewinn ist im Gleichschritt mitgewachsen.

​Bewertung (KGV): 2021 zahlte der Markt noch ein KGV von 33 bis 35. Heute liegt das KGV für 2026 bei nur noch ca. 14 – ein beispielloser Abschlag für einen hochprofitablen Weltmarktführer mit 40 % Marge.



​Fairer Wert: Selbst bei einem konservativen KGV von 20 läge der Kurs bei 400 DKK (53,50 EUR). Wir kaufen heute also die doppelte Ertragskraft zum halben Preis.



​Analysten-Front im Februar:

​Das Stimmungsbild der Experten ist trotz der News eindeutig. Der Durchschnitt der sieben führenden Häuser (u.a. Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Bernstein, Deutsche Bank) ergibt ein Kursziel von ca. 428 DKK (57,28 EUR).

Die Spanne reicht dabei von konservativen 332 DKK (44,43 EUR) bis hin zu 540 DKK (72,27 EUR). Besonders bemerkenswert: Goldman Sachs hat heute Signale gesendet, den "Wash-out" zum Einstieg zu nutzen. Der aktuelle Marktpreis liegt somit sogar unter dem vorsichtigsten Experten-Ziel.



​Konservativer Ausblick (Worst Case)

​Selbst wenn wir für die nächsten drei Jahre (bis 2028) ein "gebremstes" Szenario annehmen – mit höherem Preisdruck in den USA und stärkerer Konkurrenz durch Lilly – bleibt die Story intakt:

​Duopol-Macht: Novo und Lilly teilen sich 80 % eines Marktes, der bis 2030 auf 100 Mrd. USD wächst.

​Umsatz-Anker: Konservativ gerechnet wird Novo seinen Umsatz bis 2028 auf über 380 Mrd. DKK (51 Mrd. EUR) steigern.

​Wachstums-Shift: Sollte das Wachstum von 30 % auf "nur noch" 10–12 % sinken, bleibt Novo Nordisk bei dieser Bewertung immer noch massiv unterbewertet.



​Fazit: Die heutige Panik betrifft ein Detail eines zukünftigen Medikaments. Die aktuelle Bewertung ignoriert jedoch völlig die gewaltigen Cashflows der bestehenden Marktführerschaft. Wer Substanz sucht, findet hier eine der seltenen Gelegenheiten, Pharma-Adel zum Preis eines Zyklikers einzusammeln.



Nur meine persönliche Meinung und ich halte an dem Ziel von 70 - 80 € in den nächsten Jahren fest.