Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 23.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
IBM
Tagesperformance: -13,13 %
Platz 1
Performance 1M: -24,49 %
American Express
Tagesperformance: -7,85 %
Platz 2
Performance 1M: -13,17 %
Visa (A)
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 3
Performance 1M: -6,75 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 4
Performance 1M: +0,80 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 5
Performance 1M: -23,66 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 6
Performance 1M: -1,24 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 7
Performance 1M: -15,31 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 8
Performance 1M: -4,63 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 9
Performance 1M: +9,76 %
Amazon
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 10
Performance 1M: -11,94 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 11
Performance 1M: -18,94 %
Walmart
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 12
Performance 1M: +3,06 %
