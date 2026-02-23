Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -12,10 %
Platz 1
Performance 1M: -23,51 %
Zscaler
Tagesperformance: -11,16 %
Platz 2
Performance 1M: -32,24 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -10,94 %
Platz 3
Performance 1M: -24,35 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -9,55 %
Platz 4
Performance 1M: -22,79 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -9,11 %
Platz 5
Performance 1M: -46,61 %
Shopify
Tagesperformance: -7,85 %
Platz 6
Performance 1M: -8,54 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 7
Performance 1M: -16,18 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -6,77 %
Platz 8
Performance 1M: -14,19 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -6,13 %
Platz 9
Performance 1M: -28,29 %
PayPal
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 10
Performance 1M: -27,71 %
Intuit
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 11
Performance 1M: -36,64 %
Workday (A)
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 12
Performance 1M: -32,93 %
Fortinet
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 13
Performance 1M: -3,97 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 14
Performance 1M: -21,40 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 15
Performance 1M: -6,62 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 16
Performance 1M: -26,88 %
Adobe
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 17
Performance 1M: -18,72 %
Synopsys
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 18
Performance 1M: -13,95 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 19
Performance 1M: -4,74 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 20
Performance 1M: -16,08 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 21
Performance 1M: -21,14 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 22
Performance 1M: +1,80 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 23
Performance 1M: +17,33 %
Walmart
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 24
Performance 1M: +3,06 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 25
Performance 1M: -6,35 %
PepsiCo
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 26
Performance 1M: +13,81 %
