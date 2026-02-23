Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
IBM
Tagesperformance: -12,84 %
Platz 1
Performance 1M: -24,77 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -11,91 %
Platz 2
Performance 1M: -23,51 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -10,83 %
Platz 3
Performance 1M: -24,35 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -9,43 %
Platz 4
Performance 1M: -22,79 %
KKR
Tagesperformance: -8,97 %
Platz 5
Performance 1M: -26,45 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -8,48 %
Platz 6
Performance 1M: +3,17 %
Expedia Group
Tagesperformance: -7,52 %
Platz 7
Performance 1M: -33,90 %
American Express
Tagesperformance: -7,51 %
Platz 8
Performance 1M: -13,17 %
Capital One Financial
Tagesperformance: -7,37 %
Platz 9
Performance 1M: -16,45 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -7,15 %
Platz 10
Performance 1M: -30,09 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -7,01 %
Platz 11
Performance 1M: +5,56 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -6,98 %
Platz 12
Performance 1M: -1,38 %
Coinbase
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 13
Performance 1M: -26,17 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 14
Performance 1M: +6,60 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 15
Performance 1M: -30,46 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -6,55 %
Platz 16
Performance 1M: -16,18 %
Mastercard Registered (A)
Tagesperformance: -6,35 %
Platz 17
Performance 1M: -8,28 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 18
Performance 1M: -28,29 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 19
Performance 1M: -6,62 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 20
Performance 1M: -41,24 %
PayPal
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 21
Performance 1M: -27,71 %
Albemarle
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 22
Performance 1M: -11,53 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 23
Performance 1M: -3,66 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 24
Performance 1M: -7,99 %
Corning
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 25
Performance 1M: +56,69 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 26
Performance 1M: -6,36 %
Insulet
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 27
Performance 1M: -13,87 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 28
Performance 1M: -24,05 %
Autozone
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 29
Performance 1M: +0,51 %
Kroger
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 30
Performance 1M: +5,95 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 31
Performance 1M: +1,80 %
Clorox
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 32
Performance 1M: +9,81 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 33
Performance 1M: +9,77 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 34
Performance 1M: +17,33 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 35
Performance 1M: +9,46 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 36
Performance 1M: +13,41 %
McCormick
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 37
Performance 1M: +10,71 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 38
Performance 1M: +9,27 %
Church & Dwight
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 39
Performance 1M: +13,31 %
Abbott Laboratories
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 40
Performance 1M: +5,29 %
