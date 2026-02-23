Die Adyen Parts Sociales Aktie ist bisher um -4,34 % auf 954,20€ gefallen. Das sind -43,30 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Adyen Parts Sociales Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,34 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Adyen Parts Sociales Verluste von -23,35 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um +9,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adyen Parts Sociales auf -27,49 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,81 % 1 Monat -30,14 % 3 Monate -23,35 % 1 Jahr -43,63 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,15 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 23.02.2026 im E-Stoxx 50.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,00 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -5,83 %. Worldline notiert im Plus, mit +2,67 %. PayPal legt um +6,18 % zu

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.