Aktien New York Schluss
Schwacher Wochenstart - KI-Ängste und Zölle belasten
- US-Aktien starten schwach, Woche beginnt negativ..
- KI-Sorgen und Zolldebatte dämpfen Anlegerlaune....
- Dow -1,66% unter 49.000, S&P -1,04%, Nasdaq -1,21%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit klaren Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Erneute Sorgen um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Unternehmensgewinne sowie die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hätten die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft, hieß es aus dem Handel.
Der Dow Jones Industrial fiel am Montag unter die Marke von 49.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss 1,66 Prozent im Minus bei 48.804,06 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,04 Prozent auf 6.837,75 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,21 Prozent auf 24.708,94 Punkte abwärts./edh/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@DebasementTrader & Werthaltig