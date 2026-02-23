Wirtschaft
US-Börsen geben wegen KI-Ängsten nach - Gold wieder gefragt
Foto: New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag kräftig nachgelassen. Der Dow schloss bei 48.804 Punkten 1,7 Prozent schwächer, der Nasdaq-100 bei 24.709 Punkten 1,2 Prozent und der breiter gefasste S&P 500 mit 6.838 Punkten 1,0 Prozent im Minus.
Dabei ging in den Börsensälen wieder die KI-Angst um, da sich Investoren weiterhin schwer tun, die Auswirkungen für jedes einzelne Unternehmen zu bewerten. Panikverkäufe gab es bei der IBM-Aktie, die um 13 Prozent einbrach und damit den größten Tagesverlust seit über 25 Jahren verbuchte. Auslöser war eine Mitteilung des KI-Unternehmens Anthropic zu einer neuen Version des Tools "Claude Code". Mit diesem könnten die Karten bei der alten Programmiersprache "Cobol" - für IBM weiterhin wichtig - neu gemischt werden.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1792 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8480 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 5.234 US-Dollar gezahlt (+2,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 142,70 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 71,62 US-Dollar, das waren 14 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
codiman schrieb gestern 17:30
Rastelly schrieb gestern 10:34
@Timburgn
das hast du gut hinbekommen und in Worte gefasst!
Dein Vergleich mit dem Banken deckt sich mit meine kleine Schar von Nebenwerte ausserhalb der Öffentlichkeit.
Deine Aufstellung der Banken ist ein gutes Beispiel, bei mir ist es in den Sparten, aber nur vereinzelt!!
Ein Beispiel wie es nicht sein sollte:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260222101613-softwere-26-02.jpg
Bei https: //finviz.com/groups.ashx .... ist die Gruppe ersichtlich.
In San Franzisco fahren übrigens um die 3.000 Taxies von Waymo, ohne Probleme.
Es gibt natürlich nette Geschichten aus dem Umfeld:
Die Frau verliess den Mann und packte alle in Waymo, nur die Taxe fuhr nicht los, der Mann stand vor der Taxe!!
Viele Taxen wurde in eine Sackgasse bestellt und damit zum Weiterfahren behindert.
Das Rückwährtsfahren macht scheinbar Schwierigkeiten - natürlich fahren Taxen Fahren auch vorwärts..
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260222102130-20260207-164635.jpg
Es funktioniert über das Handy: Bestellung / Türöffnung / Abrechnung.
Eine besondere Stadt mit Flair, einer City nebst kleiner Häuser im bergigen Umfeld ..... und einer Cable Car Bahn !!!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260222102452-p2060480.jpg
Ich weiss natürlich nicht, welche Sparte als nächstes gespielt oder favorisiert wird, aber Rohstoffe (Silber und Uran) und Pharma sind bei mir vorne.
Übrigens, du bist ein Investor - kein Spekulant!!!
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
Timburg schrieb gestern 10:05
@DebasementTrader & Werthaltig
möchte es nur nochmal wiederholen - ich hab vollen Respekt vor der persönlichen Leistung vom Waldhauser. Wer erfolgreich im Silicon Valley eine Firma gründet und sich dort behauptet, muss beruflich einfach was drauf haben. Der Vergleich der Performance sollte aber dem Otto-Normalanleger einfach Mut machen, dass man auch als normaler Anleger an der Börse Erfolg haben kann. Ich denke aber, auch bei ihm ist der Erfolg der goldenen Tech-Jahre 2015-2021 zu Kopf gestiegen und er wollte nicht wahrhaben, dass sich irgendwann der Wind auch drehen könnte.
Denn im Gegensatz zu Clearasil bin ich der Meinung, dass der Techsektor schon seit paar Jahren schwächelt und das nur durch die Überperformance der paar MAG7 übertüncht wird. Bestes Beispiel unser altbekanntes Top50 Depot. Seit Start im Mai 2022 haben wir eine Performance von 40%; mit Dividenden sind es 50%. Nicht schlecht. Aber ohne die Einzelposition Nvidia wäre die Performance bei 24% - also ein Einzelwert von 50 steht für die Hälfte der Rendite!!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Und man muss sich nur anschauen welche klangvollen Namen in den 3-4 Jahren tief zweistellig im Minus stehn. Darum nochmal meine Meinung: es war die letzten Jahre tatsächlich verdammt schwierig, mit dem Markt mitzuhalten. Überhaupt wenn man seinen Anlagehorizont nicht etwas erweitert hat.
Da nehme ich als bestes Beispiel den Gedanken zu Paypal auf. Vor 4-5 Jahren waren sich alle Analysten einig dass die Fintechs die traditionellen Banken und Versicherer komplett ersetzen werden. Banken waren verpönt wie noch nie und waren kein Gesprächsthema in Foren. Irgendwie wollte ich das nicht so recht glauben und hab seinerzeit trotzdem eine Paypal bei um die 200€ verkauft. Und bin dafür schrittweise in den unbeliebten Bankensektor. Aber nicht weil ich eine Glaskugel hatte, sondern weil mich die Dividenden von 5-15% einfach gereizt haben. Auch im Hinblick auf die nahende Rente. Nun, das Trauerspiel der Fintechs wie Paypal, Adyen, Klarna und wie sie alle heißen kann man ja am Kurs verfolgen. Während die Banken buchstäblich nach oben geknallt sind - hier paar Beispiele aus dem NBIM-II:
Banco Latinoamericana +192% seit 01/23
Bank of Cyprus +125% seit 02/25
Bank of Georgia +309% seit 01/23
Credicorp +156% seit 01/22
Foroya Bank +100% seit 01/25
Halyk Bank +103% seit 02/24
ING +117% seit 11/21
Intesa +188% seit 03/21
KB Financial +176% seit 09/21
Nova Ljubljanska +350% seit 11/20
Bei allen kommen - gerechnet auf den EK - jährliche Dividenden von 5-15% dazu. Also eine wahre Goldgrube, welche bei mir einen großen Teil der Gesamtrendite ausgemacht hat. Versicherer haben sich zwar auch sehr gut entwickelt, kommen hier aber nicht an die Performance ran. Das Beispiel zeigt aber nochmals deutlich, dass man nicht immer mit dem Strom schwimmen muss, sondern auch mal nach seinem Bauchgefühl gehen kann. Das soll jetzt wohlgemerkt kein Aufruf sein, jetzt in den Bankensektor zu investieren. Womöglich ist der Zug bereits abgefahren. Viel wichtiger wäre es, sich Gedanken zu machen was als nächstes kommt. Die ungeliebten Staples und Medtechs der letzten Jahre?? Oder Rohstoffe??? Oder Pharma?? Schwierige Frage - wie immer wenn es um Zukunftsvoraussagen geht. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Schönen Sonntag allerseits
Timburg