Dow, Nasdaq und S&P 500 rot!
Angst vor KI-Disruption und US-Zöllen: Sell-Off-Alarm an der Wall Street
Angst vor KI-Disruption und die Unsicherheit um US-Zölle dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger. Besonders Technologie- und Finanzwerte wurden hart getroffen. IBM verzeichnete den stärksten Kursrückgang seit 2000.
Die nächste Welle KI-Verdrängungsanst ist an der Wall Street angekommen. Für die großen US-Indizes ging es zum Wochenstart am Montag deutlich bergab. Die Sorge, dass künstliche Intelligenz ganze Geschäftsmodelle und Branchen gefährdet, gepaart mit anhaltenden Unsicherheiten bezüglich der US-Zollpolitik, sorgten dafür, dass Anleger die Reißleine zogen.
Der S&P 500 verlor 1 Prozent, der Dow Jones sogar 1,66 Prozent. Besonders Tech-, Liefer- und Zahlungsdienstleister gerieten unter Druck. Am Sonntag war ein alarmierender Bericht der Analysten von Citrini Research veröffentlicht worden, der davor warnte, wie KI in verschiedenen Industrien disruptive Auswirkungen haben könnte.
In der Folge wurde besonders die Aktie von Lieferservice DoorDash (minus 6,6 Prozent) und American Express (minus 7,2 Prozent) hart erwischt. Am stärksten traf es jedoch das Tech-Urgestein IBM, dessen Kurs um 13 Prozent nachgab – der größte Rückgang seit dem Oktober 2000. Der Auslöser war die Ankündigung von Anthropic, dass ihre KI-Technologie, Claude Code, COBOL-Programme modernisieren könne – eine Programmiersprache, die traditionell auf IBM-Systemen läuft.
Parallel dazu beschäftigten sich die Märkte weiterhin mit den Auswirkungen der Handelszölle. Nachdem der US Supreme Court die von Präsident Trump eingeführten reziproken Zölle für verfassungswidrig erklärte, kündigte das Weiße Haus an, diese durch eine allgemeine Importsteuer von 15 Prozent zu ersetzen.
Während die Unsicherheiten über KI und Handelszölle das Marktgeschehen dominieren, stiegen gleichzeitig als sicher geltende Anlagen wie Gold und Treasuries. Der Goldpreis kletterte auf über 5.230 US-Dollar, während die Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen um 5 Basispunkte auf 4,03 Prozent fielen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion