Wienerberger AG übernimmt Italcer Group: Vereinbarung unterzeichnet
Mit einem strategischen Zukauf stärkt Wienerberger seine Präsenz im Premium-Keramiksegment und setzt auf Wachstum im attraktiven Renovierungsmarkt.
Foto: Wienerberger AG
- Wienerberger AG hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Italcer Group unterzeichnet.
- Die Italcer Group ist ein weltweit tätiger Hersteller von keramischen High-End-Designoberflächen mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Italcer einen Umsatz von ca. 350 Mio. € und soll mittelfristig mehr als 100 Mio. € zum EBITDA von Wienerberger beitragen.
- Die Übernahme erfolgt in einem ersten Schritt durch den Erwerb von 50 % plus einer Aktie der Verkäufer; eine Kaufoption für die restlichen Anteile besteht ab der ersten Jahreshälfte 2027.
- Die Transaktion wird durch vorhandene Barmittel und Bankkredite finanziert und soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der genehmigungsrechtlichen Freigaben.
- Ziel der Übernahme ist die Stärkung der Position im wachsenden Renovierungssegment und die Erweiterung des Produktangebots entlang der Wertschöpfungskette für Baustoffe.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 18.05.2026.
