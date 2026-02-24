    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWienerberger AktievorwärtsNachrichten zu Wienerberger
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wienerberger AG übernimmt Italcer Group: Vereinbarung unterzeichnet

    Mit einem strategischen Zukauf stärkt Wienerberger seine Präsenz im Premium-Keramiksegment und setzt auf Wachstum im attraktiven Renovierungsmarkt.

    Wienerberger AG übernimmt Italcer Group: Vereinbarung unterzeichnet
    Foto: Wienerberger AG
    • Wienerberger AG hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Italcer Group unterzeichnet.
    • Die Italcer Group ist ein weltweit tätiger Hersteller von keramischen High-End-Designoberflächen mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien.
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Italcer einen Umsatz von ca. 350 Mio. € und soll mittelfristig mehr als 100 Mio. € zum EBITDA von Wienerberger beitragen.
    • Die Übernahme erfolgt in einem ersten Schritt durch den Erwerb von 50 % plus einer Aktie der Verkäufer; eine Kaufoption für die restlichen Anteile besteht ab der ersten Jahreshälfte 2027.
    • Die Transaktion wird durch vorhandene Barmittel und Bankkredite finanziert und soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der genehmigungsrechtlichen Freigaben.
    • Ziel der Übernahme ist die Stärkung der Position im wachsenden Renovierungssegment und die Erweiterung des Produktangebots entlang der Wertschöpfungskette für Baustoffe.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 18.05.2026.


    Wienerberger

    -0,72 %
    +1,17 %
    +6,95 %
    +10,47 %
    +3,14 %
    +4,44 %
    +8,32 %
    +112,53 %
    +156,50 %
    ISIN:AT0000831706WKN:852894





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wienerberger AG übernimmt Italcer Group: Vereinbarung unterzeichnet Mit einem strategischen Zukauf stärkt Wienerberger seine Präsenz im Premium-Keramiksegment und setzt auf Wachstum im attraktiven Renovierungsmarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     