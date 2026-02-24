Gold-Boom 2026: Warum DRC Gold, Newmont Mining und Agnico Eagle gerade jetzt die spannendsten Namen im Edelmetallsektor sind
Der Goldpreis zieht an, die Produzenten verdienen Rekordgewinne und mittendrin taucht ein kleiner Newcomer auf, der das Zeug hat, die Branche aufzumischen. Während die großen Spieler wie Newmont Mining und Agnico Eagle mit Rekordzahlen und …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Der Goldpreis zieht an, die Produzenten verdienen Rekordgewinne und mittendrin taucht ein kleiner Newcomer auf, der das Zeug hat, die Branche aufzumischen. Während die großen Spieler wie Newmont Mining und Agnico Eagle mit Rekordzahlen und milliardenschweren Cashflows glänzen, schleicht sich DRC Gold fast unbemerkt ins Rampenlicht. Dabei hat das Unternehmen mit Blick auf seine Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 30 Mio. CAD ein Potenzial, das die Fantasie beflügelt. Drei Aktien, drei Geschichten und alle drei haben gerade richtig Fahrt aufgenommen. Wer im Goldsektor investiert ist oder es werden will, sollte jetzt genau hinschauen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte