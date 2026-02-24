    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewmont Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Newmont Corporation
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold-Boom 2026: Warum DRC Gold, Newmont Mining und Agnico Eagle gerade jetzt die spannendsten Namen im Edelmetallsektor sind

    Der Goldpreis zieht an, die Produzenten verdienen Rekordgewinne und mittendrin taucht ein kleiner Newcomer auf, der das Zeug hat, die Branche aufzumischen. Während die großen Spieler wie Newmont Mining und Agnico Eagle mit Rekordzahlen und …

    Gold-Boom 2026: Warum DRC Gold, Newmont Mining und Agnico Eagle gerade jetzt die spannendsten Namen im Edelmetallsektor sind
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Goldpreis zieht an, die Produzenten verdienen Rekordgewinne und mittendrin taucht ein kleiner Newcomer auf, der das Zeug hat, die Branche aufzumischen. Während die großen Spieler wie Newmont Mining und Agnico Eagle mit Rekordzahlen und milliardenschweren Cashflows glänzen, schleicht sich DRC Gold fast unbemerkt ins Rampenlicht. Dabei hat das Unternehmen mit Blick auf seine Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 30 Mio. CAD ein Potenzial, das die Fantasie beflügelt. Drei Aktien, drei Geschichten und alle drei haben gerade richtig Fahrt aufgenommen. Wer im Goldsektor investiert ist oder es werden will, sollte jetzt genau hinschauen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold-Boom 2026: Warum DRC Gold, Newmont Mining und Agnico Eagle gerade jetzt die spannendsten Namen im Edelmetallsektor sind Der Goldpreis zieht an, die Produzenten verdienen Rekordgewinne und mittendrin taucht ein kleiner Newcomer auf, der das Zeug hat, die Branche aufzumischen. Während die großen Spieler wie Newmont Mining und Agnico Eagle mit Rekordzahlen und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     