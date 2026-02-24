Kursexplosion durch Internationalisierung!? Renk, CHAR Technologies und SFC Energy erschließen neue Märkte!
Im laufenden Jahr dürfte CHAR Technologies der Durchbruch gelingen, operativ und an der Börse. Jetzt bringt man die HTP-Technologie für die Produktion von Biogas und Biokohle auch nach Europa. Die Auslizensierung reduziert Risiken und schont …
Im laufenden Jahr dürfte CHAR Technologies der Durchbruch gelingen, operativ und an der Börse. Jetzt bringt man die HTP-Technologie für die Produktion von Biogas und Biokohle auch nach Europa. Die Auslizensierung reduziert Risiken und schont Kapital. In Kanada ist die erste industrielle Anlage bereits in Betrieb gegangen. Deren Ausbau ist genauso in Planung wie weitere Anlagen in Nordamerika. In den USA gibt auch Renk "Gas". Analysten haben kürzlich spekuliert, dass das US-Geschäft ab 2028 positiv überraschen könnte. Neue Aufträge bestätigen dies bereits. Und was macht SFC Energy? Nach der Prognoseanpassung im vergangenen Sommer sucht die Aktie nach neuer Dynamik. Vielleicht kommt diese durch die Internationalisierung? Analysten sind allerdings noch nicht überzeugt.
