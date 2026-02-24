    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCHAR Technologies AktievorwärtsNachrichten zu CHAR Technologies
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursexplosion durch Internationalisierung!? Renk, CHAR Technologies und SFC Energy erschließen neue Märkte!

    Im laufenden Jahr dürfte CHAR Technologies der Durchbruch gelingen, operativ und an der Börse. Jetzt bringt man die HTP-Technologie für die Produktion von Biogas und Biokohle auch nach Europa. Die Auslizensierung reduziert Risiken und schont …

    Kursexplosion durch Internationalisierung!? Renk, CHAR Technologies und SFC Energy erschließen neue Märkte!
    Foto: esg-aktien.de
    Im laufenden Jahr dürfte CHAR Technologies der Durchbruch gelingen, operativ und an der Börse. Jetzt bringt man die HTP-Technologie für die Produktion von Biogas und Biokohle auch nach Europa. Die Auslizensierung reduziert Risiken und schont Kapital. In Kanada ist die erste industrielle Anlage bereits in Betrieb gegangen. Deren Ausbau ist genauso in Planung wie weitere Anlagen in Nordamerika. In den USA gibt auch Renk "Gas". Analysten haben kürzlich spekuliert, dass das US-Geschäft ab 2028 positiv überraschen könnte. Neue Aufträge bestätigen dies bereits. Und was macht SFC Energy? Nach der Prognoseanpassung im vergangenen Sommer sucht die Aktie nach neuer Dynamik. Vielleicht kommt diese durch die Internationalisierung? Analysten sind allerdings noch nicht überzeugt.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kursexplosion durch Internationalisierung!? Renk, CHAR Technologies und SFC Energy erschließen neue Märkte! Im laufenden Jahr dürfte CHAR Technologies der Durchbruch gelingen, operativ und an der Börse. Jetzt bringt man die HTP-Technologie für die Produktion von Biogas und Biokohle auch nach Europa. Die Auslizensierung reduziert Risiken und schont …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     