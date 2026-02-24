Frequentis, Parrot und Volatus Aerospace unter der Lupe: Ein Geheimtipp aus Kanada mischt die Karten neu

Drohnen sind längst mehr als ein technologischer Trend – sie sind zum geopolitischen Faktor geworden, die Börse reagiert entsprechend sensibel. Während der österreichische Sicherheitsspezialist Frequentis mit einer Milliardenbewertung bereits fest …



