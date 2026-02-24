ThinkPalm geht Partnerschaft mit Nanyang Polytechnic (NYP) ein, um IIoT-Innovation und Nachhaltigkeit in Singapur zu fördern

SINGAPUR, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ThinkPalm Technologies, ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und digitale Nachhaltigkeit spezialisiert hat, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit der Nanyang Polytechnic (NYP), einer der führenden Hochschulen Singapurs, bekannt Die Partnerschaft konzentriert sich darauf, IIoT-gesteuerte Nachhaltigkeitsinitiativen voranzutreiben, die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft zu stärken und praxisorientiertes Lernen mit realen Auswirkungen zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit, die durch eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) formalisiert wurde, zielt darauf ab, NYP als Referenzcampus für IIoT-basierte Nachhaltigkeitslösungen zu positionieren, indem das Bildungsökosystem von NYP mit der IIoT-Expertise von ThinkPalm kombiniert wird.

NetvirE, die IIoT-Plattform von ThinkPalm, wird als zentrale Technologieplattform dienen und reale Anwendungsfälle für Nachhaltigkeit sowie eine skalierbare Einführung unterstützen.

Förderung der IIoT-Einführung durch ein grünes Rechenzentrum

In der ersten Phase der Partnerschaft wird ThinkPalm sein IIoT-System im grünen Rechenzentrum von NYP einsetzen, um ein messbares Modell für Energieeffizienz zu liefern und zu demonstrieren, wie IIoT-Technologien den Energieverbrauch optimieren, die Betriebsleistung verbessern und den CO2-Fußabdruck reduzieren können.

Das grüne Rechenzentrum wird als Referenzplattform für die Einführung in der Industrie dienen und Lernmöglichkeiten für KMUs, Start-ups und Unternehmensorganisationen bieten. In späteren Phasen könnte die IIoT-Einführung möglicherweise auf die School of Engineering des NYP ausgeweitet werden, einschließlich Unterrichtsräumen und Speziallabors wie IoT- und Nachhaltigkeitslabors.

Initiativen zur Talentförderung und gemeinsamen Entwicklung

Die Talentförderung ist ein wichtiger Pfeiler der Zusammenarbeit. Zu den geplanten Initiativen gehören Praktika und Erfahrungslernprogramme, die den Studierenden praktische Einblicke in IIoT-Technologien vermitteln. Diese Programme werden auch die grenzüberschreitende und virtuelle Zusammenarbeit unterstützen, die von den Ingenieurexperten von ThinkPalm geleitet wird.

Darüber hinaus werden ThinkPalm und NYP gemeinsame Projekte mit Regierung und Industrie prüfen, bei denen Studenten in reale Anwendungsfälle einbezogen werden. Die Zusammenarbeit stärkt auch die Rolle von ThinkPalm als vertrauenswürdiger IIoT-Partner und festigt gleichzeitig die Führungsposition von NYP in der angewandten Bildung.

Informationen zu ThinkPalm

ThinkPalm ist ein führendes Unternehmen im Bereich Produktentwicklung und Softwareentwicklung, das sich auf das industrielle Internet der Dinge (IIoT), digitale Transformation und nachhaltigkeitsorientierte Innovationen konzentriert. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung unterstützt ThinkPalm globale Kunden dabei, die digitale Transformation mithilfe innovativer Lösungen zu meistern.

Informationen zu Nanyang Polytechnic (NYP)

Die NYP wurde 1992 gegründet und ist eine der führenden Fachhochschulen Singapurs. Sie bietet hochwertige Aus- und Weiterbildungen in Form von Vollzeit-Diplomstudiengängen und Weiterbildungsprogrammen an. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und angewandtem Lernen möchte NYP zukunftsfähige Talente entwickeln und das Wachstum der Branche unterstützen.

