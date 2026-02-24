    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.H.T. Syngas Technology AktievorwärtsNachrichten zu A.H.T. Syngas Technology
    Neue deutsche Wasserstoff-Perle! Stellt A.H.T. Syngas die alten Favoriten Plug Power und Nel ASA in den Schatten?

    Foto: esg-aktien.de
    Ist es Zeit für eine Wachablösung im Wasserstoffbereich? Die alten Favoriten Plug Power und Nel ASA verfehlen seit Jahren die Erwartungen. Dabei ist der Nutzen von Wasserstoff im Energiemix der Zukunft unbestritten. Auf dem Weg zur neuen Wasserstoff-Perle ist A.H.T. Syngas. Aus biogenen Reststoffen produziert das Unternehmen synthetischen Erdgasersatz und künftig eben auch Wasserstoff. Dabei ist A.H.T. Syngas zuletzt ein wichtiger Durchbruch gelungen. Zudem befindet man sich in der Transformation vom reinen Anlagenbauer hin zum Energieproduzenten. Die Neubewertung ist angelaufen, aber noch längst nicht abgeschlossen. Analysten sehen jedenfalls erhebliches Kurspotenzial.

