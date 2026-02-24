    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin stürzt zeitweise unter $63.000: Was kommt jetzt für den Kryptomarkt?

    Der Crash am Markt für Kryptowährungen geht offenbar weiter. Wie schlimm wird es noch?

    In der Nacht zum Dienstag ist der Bitcoin zeitweise auf 62.948 US-Dollar gefallen. Das ist der tiefste Stand seit Anfang Februar. Damals war der Bitcoin kurzfristig auf 62.704 US-Dollar gefallen.

    Der Marktwert aller Kryptowährungen ist zuletzt auf 2,19 Billionen US-Dollar gefallen. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Hypes im Oktober 2025 waren es 4,2 Billionen US-Dollar. Dies zeigen Daten von CoinMarketCap.

    Wachsende Unsicherheit belastet den Bitcoin.

    Die jüngste Kurskorrektur wurde von Analysten als "taktisches De-Risking" bezeichnet. Das bedeutet: Anleger versuchen, sich vor einem noch größeren Marktrückgang abzusichern, indem sie risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin verkaufen. Doch nicht nur diese Investorenentscheidungen haben den Wert der Kryptowährung gedrückt.

    Druck kommt auch aus der geopolitischen und wirtschaftlichen Situation: Der wachsende Konflikt zwischen den USA und dem Iran, die Unsicherheiten in Bezug auf Zölle und Handelspolitik sowie die allgemeine Nervosität an den Finanzmärkten haben die Risikobereitschaft der Anleger drastisch verringert. In solchen Zeiten fällt Bitcoin, als einer der volatilsten Werte, häufig unter die Räder.

    "Der Kursrückgang bei Bitcoin scheint weniger ein kryptospezifischer Schock zu sein, sondern eher eine klassische Korrektur der Risikostimmung", erklärte Christopher Hamilton, Leiter von Client Investment Solutions APAC ohne Japan bei Invesco, gegenüber CNBC.

    Ist der Hype um Bitcoin vorbei?

    Die Frage, ob Bitcoin auf dem absteigenden Ast ist, wird seit der Erfindung im Jahr 2008 gestellt. Experten glauben jedoch nicht, dass dies das Ende der Kryptowährung bedeutet. Eine kontinuierliche Marktbeobachtung zeigt, dass Bitcoin nach wie vor von einer treuen Anhängerschaft unterstützt wird, die auf eine mögliche Erholung setzt.

    In der Zwischenzeit könnte der Markt für digitale Währungen jedoch weiterhin von starken Schwankungen geprägt sein. Während einige Anleger nach der jüngsten Korrektur zum Kauf ansetzen, bleiben andere zurückhaltend. 

    Der Bitcoin hat seit Oktober des vergangenen Jahres, als er die Marke von 125.000 US-Dollar überschritt, einen starken Abverkauf erlebt, der sich bis ins neue Jahr hinein fortsetzte. Die weltweit größte Kryptowährung ist in diesem Jahr bisher um 27 Prozent gefallen und hat seit dem Höchststand im Oktober 50 Prozent verloren.

    Bitcoin

    -2,12 %
    -8,94 %
    -29,56 %
    -27,38 %
    +455,13 %

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
