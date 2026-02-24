Douglas Elliman nimmt am MIPIM Global Urban Festival teil

NEW YORK, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, LLC („Douglas Elliman"), das landesweit führende Immobilienmaklerunternehmen, gab heute bekannt, dass es am MIPIM - The Global Urban Festival vom 9. bis 13. März 2026 im Palais des Festivals in Cannes, Frankreich, teilnehmen wird. Bei seinem ersten Auftritt auf der führenden internationalen Immobilienfachmesse wird das Maklerunternehmen Gespräche führen, um potenzielle strategische Partnerschaften und andere Möglichkeiten zu erkunden, um seine jüngste Expansion auf den Märkten für Luxuswohnungen in Frankreich und Monaco auszubauen.

Elliman, eines der größten Maklerunternehmen für Wohnimmobilien in den USA mit dem landesweit höchsten durchschnittlichen Verkaufspreis, kündigte im Juni 2025 seine internationale Expansion an, wobei der Schwerpunkt auf „Substanz vor Größe" liegt, um die renommierte Kundenbetreuung des Unternehmens auf die wichtigsten globalen Märkte auszuweiten. Im Oktober feierte das Unternehmen seinen ersten unabhängigen Vorstoß nach Europa durch eine Allianz mit den Luxusimmobilien-Veteranen Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe und Edward de Mallet Morgan. Elliman ist nun in 14 Büros in ganz Frankreich tätig, eines davon in Cannes, und plant in naher Zukunft weitere Expansionen bekannt zu geben.

„Der Zeitpunkt für die Teilnahme von Douglas Elliman an der MIPIM könnte nicht besser sein", sagte Michael S. Liebowitz, Präsident und Chief Executive Officer von Douglas Elliman, Inc. „Mit kühnen Plänen für strategisches globales Wachstum im kommenden Jahr freuen wir uns darauf, Zeit mit unseren neuen französischen Partnern zu verbringen und neue Freunde bei diesem wichtigen Treffen der wichtigsten Akteure der Branche zu treffen."

Im Gegensatz zu traditionellen Franchisemodellen konzentriert sich Ellimans Ansatz für die internationale Expansion auf die sorgfältige Auswahl starker Akteure in globalen Luxusmärkten, deren Arbeitsethik und Servicestandards im Kundenbereich die unternehmerische Kultur des Unternehmens widerspiegeln. Die Initiative ermöglicht es dem Unternehmen, die wachsenden internationalen Immobilienbedürfnisse seiner Makler, Kunden und Entwicklungspartner direkt zu bedienen, ohne auf Drittanbieter zurückgreifen zu müssen.