    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas Elliman AktievorwärtsNachrichten zu Douglas Elliman
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Douglas Elliman nimmt am MIPIM Global Urban Festival teil

    Douglas Elliman nimmt am MIPIM Global Urban Festival teil
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    Führende amerikanische Luxus-Wohnungsmaklergesellschaft feiert ersten Auftritt mit einer MIPIM-Premier-Lounge auf der führenden internationalen Immobilienfachmesse in Cannes, Frankreich

    NEW YORK, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, LLC („Douglas Elliman"), das landesweit führende Immobilienmaklerunternehmen, gab heute bekannt, dass es am MIPIM - The Global Urban Festival vom 9. bis 13. März 2026 im Palais des Festivals in Cannes, Frankreich, teilnehmen wird. Bei seinem ersten Auftritt auf der führenden internationalen Immobilienfachmesse wird das Maklerunternehmen Gespräche führen, um potenzielle strategische Partnerschaften und andere Möglichkeiten zu erkunden, um seine jüngste Expansion auf den Märkten für Luxuswohnungen in Frankreich und Monaco auszubauen. 

    Douglas Elliman logo

    Elliman, eines der größten Maklerunternehmen für Wohnimmobilien in den USA mit dem landesweit höchsten durchschnittlichen Verkaufspreis, kündigte im Juni 2025 seine internationale Expansion an, wobei der Schwerpunkt auf „Substanz vor Größe" liegt, um die renommierte Kundenbetreuung des Unternehmens auf die wichtigsten globalen Märkte auszuweiten. Im Oktober feierte das Unternehmen seinen ersten unabhängigen Vorstoß nach Europa durch eine Allianz mit den Luxusimmobilien-Veteranen Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe und Edward de Mallet Morgan. Elliman ist nun in 14 Büros in ganz Frankreich tätig, eines davon in Cannes, und plant in naher Zukunft weitere Expansionen bekannt zu geben. 

    „Der Zeitpunkt für die Teilnahme von Douglas Elliman an der MIPIM könnte nicht besser sein", sagte Michael S. Liebowitz, Präsident und Chief Executive Officer von Douglas Elliman, Inc. „Mit kühnen Plänen für strategisches globales Wachstum im kommenden Jahr freuen wir uns darauf, Zeit mit unseren neuen französischen Partnern zu verbringen und neue Freunde bei diesem wichtigen Treffen der wichtigsten Akteure der Branche zu treffen." 

    Im Gegensatz zu traditionellen Franchisemodellen konzentriert sich Ellimans Ansatz für die internationale Expansion auf die sorgfältige Auswahl starker Akteure in globalen Luxusmärkten, deren Arbeitsethik und Servicestandards im Kundenbereich die unternehmerische Kultur des Unternehmens widerspiegeln. Die Initiative ermöglicht es dem Unternehmen, die wachsenden internationalen Immobilienbedürfnisse seiner Makler, Kunden und Entwicklungspartner direkt zu bedienen, ohne auf Drittanbieter zurückgreifen zu müssen.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Douglas Elliman nimmt am MIPIM Global Urban Festival teil Führende amerikanische Luxus-Wohnungsmaklergesellschaft feiert ersten Auftritt mit einer MIPIM-Premier-Lounge auf der führenden internationalen Immobilienfachmesse in Cannes, FrankreichNEW YORK, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ - Douglas Elliman …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     