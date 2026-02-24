Merz reist erstmals nach China

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bricht am Dienstag zu seiner ersten China-Reise auf. Am Mittwoch wird er in Peking Staatspräsident Xi Jinping treffen, um mit ihm vor allem über die wirtschaftliche Zusammenarbeit und sicherheitspolitische Themen wie den Ukraine-Krieg zu sprechen. Auch die Menschenrechtslage will Merz thematisieren.

China gilt als wichtigster Verbündeter Russlands. Merz warf der zweitgrößten Wirtschaftsmacht nach den USA vor seiner Abreise vor, Russland durch den Import von Öl und Gas und durch Technologielieferungen zu unterstützen. "Wenn Xi Jinping Putin morgen sagen würde, hör' das auf, dann muss er übermorgen aufhören", sagte er bei der dpa Chefredaktionskonferenz.