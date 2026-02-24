    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPanasonic Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Panasonic Holdings
    Panasonic, Samsung SDI und NEO Battery Materials: Drei Wege ins Batterie-Zeitalter

    Ob es nun Versäumnisse der westlichen Autoindustrie sind oder chinesische Standortvorteile – Peking dominiert den weltweiten Batteriemarkt und nutzt diese Macht offen als geopolitisches Druckmittel. Seit November 2025 gelten drastisch verschärfte …

    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Ob es nun Versäumnisse der westlichen Autoindustrie sind oder chinesische Standortvorteile – Peking dominiert den weltweiten Batteriemarkt und nutzt diese Macht offen als geopolitisches Druckmittel. Seit November 2025 gelten drastisch verschärfte Exportregelungen für Lithiumbatterien, Graphitanodenmaterialien und die zugehörige Ausrüstung. Auch Produktionsmaschinen und -technologien sind betroffen. Für die westliche Industrie ist das ein Weckruf – und für Anleger eine Chance: Nichtchinesische Batteriehersteller rücken an der Börse immer stärker in den Fokus, seien es Klassiker wie Panasonic und Samsung SDI oder Newcomer wie NEO Battery Materials.

    Verfasst von Zukunftsbilanzen
