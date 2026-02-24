    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    'China-Schock' trifft vor allem die Autoindustrie

    • Schrumpfende Exporte, Importe steigen stark!!!
    • Autoexporte brechen ein, China trifft hart!!!!
    • Billigimporte und Subventionen verzerren Markt
    KÖLN (dpa-AFX) - Schrumpfende Ausfuhren, steigende Importe: Im Handel mit China sieht das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die deutsche Industrie gleich von zwei Seiten unter Druck. "Exportseitig geht an China hängende Wertschöpfung verloren", heißt es in einer Analyse des arbeitgebernahe Instituts mit Sitz in Köln. "Und importseitig steigt der Konkurrenzdruck durch chinesische Produkte, was nicht nur die Exportfirmen trifft, sondern die Industrie in der Breite." Besonders betroffen sei die Autoindustrie, aber auch der Maschinenbau als inzwischen wichtigste Branche beim China-Export.

    Nach jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im vergangenen Jahr Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 81,3 Milliarden Euro nach China geliefert. Das waren 9,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zugleich importierte Deutschland 8,8 Prozent mehr Waren aus chinesischer Produktion in einem Gesamtvolumen von 170,6 Milliarden Euro.

    Unfairer Wettbewerb?

    Die "problematische Divergenz zwischen Exporteinbruch und Importzuwachs" schlage sich auch im daraus resultierenden Rekord-Handelsbilanzdefizit von knapp 90 Milliarden Euro nieder, ordnet IW-Forscher Jürgen Matthes ein. "Offensichtlich sind chinesische Waren relativ zu deutschen viel zu billig. Das liegt auch an massiven Wettbewerbsverzerrungen durch Subventionen und eine unterbewertete Währung, wie selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) kritisiert", schreibt Matthes. Chinas Export-Hits waren nach Angaben des Bundesamtes im vergangenen Jahr Elektronik, Optik und Maschinen.

    Exporteinbruch in der Autoindustrie

    Eine Branche trifft der "China-Schock", wie IW-Forscher Matthes es nennt, besonders hart: die Automobilindustrie. Sie ist für mehr als drei Viertel des gesamten deutschen Exportrückgangs im Geschäft mit China verantwortlich. "Verglichen mit dem Jahr 2022, als die Ausfuhren von Autos und Autoteilen auf ihrem historischen Höchststand noch fast 30 Milliarden Euro ausmachten, kam es zu einem Rückgang von über 54 Prozent auf nur noch 13,6 Milliarden Euro", heißt es in der IW-Analyse.

    Bei Maschinen weise Deutschland gegenüber China noch einen Exportüberschuss von rund 2,8 Milliarden Euro auf. Der positive Saldo sei in den vergangenen Jahren jedoch stark geschrumpft. Im Jahr 2018 lag er noch auf Rekordniveau von 10,5 Milliarden Euro. Seitdem stiegen die Einfuhren aus China im Trend deutlich an, und die Maschinen-Ausfuhren gingen zurück.

    Überdurchschnittliche Exportrückgänge im Geschäft mit China gab es der Übersicht zufolge im vergangenen Jahr auch bei Metallerzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren sowie Pharmaprodukten aus deutscher Herstellung./ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 87,94 auf Lang & Schwarz (23. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,74 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -5,53 %/+39,21 % bedeutet.




