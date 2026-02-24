    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOC Oerlikon Inc. Pfaeffikon AktievorwärtsNachrichten zu OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon
    Wichtige Neuigkeiten: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR

    Oerlikon schließt mit dem Barmag-Verkauf seine Pureplay-Strategie ab, steigert trotz Gegenwind Auftragseingang und Marge und schafft Spielraum für attraktive Ausschüttungen.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Mit dem Verkauf von Barmag an Rieter am 2. Februar 2026 hat Oerlikon die Pureplay-Strategie abgeschlossen, was zu einem Nettobuchgewinn von CHF 287 Mio. führt
    • Der Bestellungseingang stieg bei konstanten Wechselkursen um 6,5% im Jahr 2025, trotz eines schwachen wirtschaftlichen Umfelds und geopolitischer Unsicherheiten
    • Der Umsatz blieb bei konstanten Wechselkursen stabil bei CHF 1,568 Mrd., wobei die Bereiche Luftfahrt und Energiewirtschaft die Schwäche in anderen Branchen ausglichen
    • Die operative EBITDA-Marge lag bei 17,3%, mit geplanten Kostensenkungsmaßnahmen, die durch die Barmag-Veräußerung weitere Einsparungen ermöglichen
    • Für 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine EBITDA-Marge von rund 17,5% erwartet, unterstützt durch Innovationen und Effizienzsteigerungen
    • Der Verwaltungsrat plant eine Gesamtdividende von CHF 0.85 je Aktie, bestehend aus einer stabilen Dividende von CHF 0.20 und einer Sonderdividende von CHF 0.65, im Zusammenhang mit der Barmag-Veräußerung

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 24.02.2026.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
