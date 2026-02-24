Wichtige Neuigkeiten: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR
Oerlikon schließt mit dem Barmag-Verkauf seine Pureplay-Strategie ab, steigert trotz Gegenwind Auftragseingang und Marge und schafft Spielraum für attraktive Ausschüttungen.
- Mit dem Verkauf von Barmag an Rieter am 2. Februar 2026 hat Oerlikon die Pureplay-Strategie abgeschlossen, was zu einem Nettobuchgewinn von CHF 287 Mio. führt
- Der Bestellungseingang stieg bei konstanten Wechselkursen um 6,5% im Jahr 2025, trotz eines schwachen wirtschaftlichen Umfelds und geopolitischer Unsicherheiten
- Der Umsatz blieb bei konstanten Wechselkursen stabil bei CHF 1,568 Mrd., wobei die Bereiche Luftfahrt und Energiewirtschaft die Schwäche in anderen Branchen ausglichen
- Die operative EBITDA-Marge lag bei 17,3%, mit geplanten Kostensenkungsmaßnahmen, die durch die Barmag-Veräußerung weitere Einsparungen ermöglichen
- Für 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine EBITDA-Marge von rund 17,5% erwartet, unterstützt durch Innovationen und Effizienzsteigerungen
- Der Verwaltungsrat plant eine Gesamtdividende von CHF 0.85 je Aktie, bestehend aus einer stabilen Dividende von CHF 0.20 und einer Sonderdividende von CHF 0.65, im Zusammenhang mit der Barmag-Veräußerung
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 24.02.2026.
