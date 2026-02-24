Erfolgskurs: Transformation & EBITDA-Marge steigen
Starkes erstes Halbjahr 2025/26: Umsatz, Profitabilität und Verschuldung entwickeln sich positiv, während die Strategie weltweit spürbare Fortschritte zeigt.
- Das erste Halbjahr 2025/26 verzeichnete ein organisches Nettoumsatzwachstum von 2,0%, unterstützt durch konsequente Preisrealisierungen und Volumenwachstum in Europa
- Die bereinigte EBITDA-Marge wurde um 40 Basispunkte auf 15,6% gesteigert, wobei die Kosteneinsparungen aus dem Transformationsprogramm CHF 170 Mio. vor Plan erreichten
- Der Nettoumsatz betrug CHF 1.362,7 Mio., der Reingewinn CHF 77,4 Mio.
- Das Unternehmen hat die Verschuldung auf 1,0x Nettoverschuldung/EBITDA verbessert, die Nettoverschuldung sank auf CHF 458,1 Mio.
- Die strategische Umsetzung zeigt Fortschritte, insbesondere in Nordamerika durch Akquisitionen und Produktlücken-Schließungen
- Das Ausblick für 2025/26 bleibt positiv, mit einem organischen Umsatzwachstum von 3-5% und einer bereinigten EBITDA-Marge über 16%
