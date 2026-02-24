    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAd-hocsvorwärtsNachricht
    Erfolgskurs: Transformation & EBITDA-Marge steigen

    Starkes erstes Halbjahr 2025/26: Umsatz, Profitabilität und Verschuldung entwickeln sich positiv, während die Strategie weltweit spürbare Fortschritte zeigt.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Das erste Halbjahr 2025/26 verzeichnete ein organisches Nettoumsatzwachstum von 2,0%, unterstützt durch konsequente Preisrealisierungen und Volumenwachstum in Europa
    • Die bereinigte EBITDA-Marge wurde um 40 Basispunkte auf 15,6% gesteigert, wobei die Kosteneinsparungen aus dem Transformationsprogramm CHF 170 Mio. vor Plan erreichten
    • Der Nettoumsatz betrug CHF 1.362,7 Mio., der Reingewinn CHF 77,4 Mio.
    • Das Unternehmen hat die Verschuldung auf 1,0x Nettoverschuldung/EBITDA verbessert, die Nettoverschuldung sank auf CHF 458,1 Mio.
    • Die strategische Umsetzung zeigt Fortschritte, insbesondere in Nordamerika durch Akquisitionen und Produktlücken-Schließungen
    • Das Ausblick für 2025/26 bleibt positiv, mit einem organischen Umsatzwachstum von 3-5% und einer bereinigten EBITDA-Marge über 16%






