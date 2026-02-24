25 0 Kommentare PSP Swiss Property steigert Gewinn und Dividende auf CHF 3.95

PSP Swiss Property überzeugt 2025 mit robustem Wachstum, höherer Dividende und stabiler Kapitalstruktur – ein starkes Signal für den Schweizer Immobilienmarkt.

Das Jahresergebnis von PSP Swiss Property für 2025 ist solide mit einem Gewinn von CHF 408,5 Mio., was eine Steigerung um 8,9% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das Immobilienportfolio hat per 31. Dezember 2025 einen Bilanzwert von CHF 10,1 Mrd., mit einer Portfolioaufwertung von CHF 231,1 Mio. im Jahr 2025.

Die Dividende wird für 2025 um 5 Rappen auf CHF 3.95 pro Aktie erhöht, und die Ausschüttung wird bei der Generalversammlung am 1. April 2026 beantragt.

Der Fokus liegt auf hochwertigen Büroflächen in etablierten Innenstadtlagen, wobei Zürich und Genf stabile Nachfrage verzeichnen, Basel jedoch ein Überangebot aufweist.

Die Kapitalstruktur ist stabil mit einem Eigenkapital von CHF 5,65 Mrd. (55,5% Eigenkapitalquote) und einem Fremdkapital von CHF 3,37 Mrd., bei einem durchschnittlichen Fremdkapitalkostensatz von 1,04%.

Für 2026 wird ein EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von CHF 310 Mio. erwartet, bei gleichbleibender Leerstandsquote von 3,5%, was auf eine positive Marktentwicklung hindeutet.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PSP Swiss Property ist am 24.02.2026.



Lesen Sie auch Ihre wichtigsten Termine Alle Augen auf: Apple, HP, American Tower, First Solar, Acea und Home Depot Short-Jäger kapituliert Einstiger Kritiker kauft diese SDAX-Aktie – Kurs explodiert auf Jahreshoch Evergrande & Co. China am Rande des Zusammenbruchs? Wie die Immobilienkrise das Land gefährdet! Betongold kommt in Fahrt Hier noch schnell zugreifen, bevor die Dividende wieder unter 5 % sinkt?





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

