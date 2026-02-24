    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPSP Swiss Property AktievorwärtsNachrichten zu PSP Swiss Property
    PSP Swiss Property steigert Gewinn und Dividende auf CHF 3.95

    PSP Swiss Property überzeugt 2025 mit robustem Wachstum, höherer Dividende und stabiler Kapitalstruktur – ein starkes Signal für den Schweizer Immobilienmarkt.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Das Jahresergebnis von PSP Swiss Property für 2025 ist solide mit einem Gewinn von CHF 408,5 Mio., was eine Steigerung um 8,9% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das Immobilienportfolio hat per 31. Dezember 2025 einen Bilanzwert von CHF 10,1 Mrd., mit einer Portfolioaufwertung von CHF 231,1 Mio. im Jahr 2025.
    • Die Dividende wird für 2025 um 5 Rappen auf CHF 3.95 pro Aktie erhöht, und die Ausschüttung wird bei der Generalversammlung am 1. April 2026 beantragt.
    • Der Fokus liegt auf hochwertigen Büroflächen in etablierten Innenstadtlagen, wobei Zürich und Genf stabile Nachfrage verzeichnen, Basel jedoch ein Überangebot aufweist.
    • Die Kapitalstruktur ist stabil mit einem Eigenkapital von CHF 5,65 Mrd. (55,5% Eigenkapitalquote) und einem Fremdkapital von CHF 3,37 Mrd., bei einem durchschnittlichen Fremdkapitalkostensatz von 1,04%.
    • Für 2026 wird ein EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von CHF 310 Mio. erwartet, bei gleichbleibender Leerstandsquote von 3,5%, was auf eine positive Marktentwicklung hindeutet.

