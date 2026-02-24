Goldpreis steigt rasant, Silber explodiert: Diese Aktie profitiert jetzt massiv

Dass sowohl Gold als auch Silber gleich zu Wochenbeginn nachsetzen konnten, unterstreicht ihre Rallyeambitionen. Weder die Goldrallye noch die Silberrallye ist beendet. Ganz im Gegenteil. Gold stieß mit dem Sprung über die 5.090 US-Dollar die Tür in Richtung Rekordhochs weit auf.

Bereits am Freitag nahmen Gold und Silber Schwung auf. Trumps Zolltiraden schürten neue Verunsicherung unter Anlegern und Investoren. Die üblichen Mechanismen setzten ein. Anleger flüchteten in sichere Häfen. Gold und Silber profitierten von den Entwicklungen.

Silber reagiert meist dynamischer auf Veränderungen der Gemengelage. So auch dieses Mal. Der Silberpreis drehte spektakulär im Bereich von 70 US-Dollar und schoss nach oben. Eine Preisexplosion auf 100 US-Dollar oder gar 120 US-Dollar ist nicht auszuschließen.

Gold- und Silberaktien laufen wieder heiß

Die knackige Korrektur bei Gold und Silber führte auch im Produzentensegment zu einer Abkühlung. Der rasante Anstieg der Produzentenaktien verlangte nach einer Korrektur. Und die kam mit Wucht. So sackte der Arca Gold Bugs Index um gut ein Viertel ab. Dem Hoch bei 980 Punkten folgte ein markantes Tief bei knapp 720 Punkten. Dieser Rücksetzer wurde jedoch gekauft. Der Arca Gold Bugs Index überschritt zuletzt wieder die 900 Punkte und nimmt nun das bisherige Rekordhoch in Angriff.

Gold-Silberproduzenten mit starker Quartalsberichtssaison

Während Tech-Aktien, wie AMD, Amazon, Microsoft oder Dax-Wert SAP mit ihren Quartalszahlen reihenweise enttäuschten und die anstehenden Nvidia-Zahlen die womöglich letzte Rettung für die Tech-Berichtssaison darstellen, sah es im Produzentensegment ganz anders aus. Die haussierenden Preise für Gold, Silber aber auch Kupfer katapultierten die Finanzergebnisse in neue Sphären. Während Barrick und Newmont „nur“ robuste Ergebnisse präsentierten, legten Agnico Eagle Mines, Kinross Gold oder Hecla Mining fast schon spektakulär zu bezeichnende Ergebnisse vor.

Pan American Silver – eine der besten Gold- & Silberaktien

Im Schatten von Barrick und Newmont agierte Pan American Silver in den letzten Jahren überaus erfolgreich. Für Aufsehen sorgte die Übernahme von Yamana Gold im Jahr 2022. Pan American Silver stach damals zusammen mit Agnico Eagle Mines den südafrikanischen Produzenten Gold Fields im Rennen um die Yamana-Assets aus. Die übernommenen Yamana-Minen zählen noch heute zu den Kernaktivitäten von Pan American Silver.

Im Frühjahr 2025 landete Pan American Silver einen weiteren Paukenschlag. Pan American Silver übernahm MAG Silver. MAG Silver war mit 44 Prozent an der mexikanischen Mine Juanicipio beteiligt. Fresnillo als operierende Gesellschaft hielt entsprechend 56 Prozent. Auf 100 Prozent-Basis produzierte Juanicipio im Jahr 2024 18,571 Mio. Unzen Silber. Die Übernahme wurde Anfang September 2025 abgeschlossen. Entsprechend wurden erst im Q4-Bericht von Pan American Silver die Einflüsse der Übernahme deutlich.

So wie damals bei der Übernahme von Yamana bewies Pan American auch bei Übernahme von MAG Silver einen „guten Riecher“. Das Volumen der Übernahme belief sich auf 2,1 Mrd. US-Dollar. Im Mai 2025, als die Übernahme bekannt wurde, bewegte sich der Silberpreis im Bereich von „nur“ 30 US-Dollar bis 33 US-Dollar…

Exzellente Quartalszahlen beeindrucken

Unter dem Einfluss der MAG-Silver-Übernahme kurbelte Pan American Silver den Umsatz gewaltig an. Für das 4. Quartal 2025 vermeldeten die Kanadier einen Umsatz in Höhe von 1,179 Mrd. US-Dollar, nach 0,815 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Auch die Gewinne sprudelten. Pan American Silver veröffentlichte den bereinigten Gewinn für den aktuellen Berichtszeitraum mit 470 Mio. US-Dollar, nach 128 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der wichtige free cash flow entwickelte sich ebenfalls exzellent und wurde mit 553 Mio. US-Dollar angegeben, nach 196 Mio. US-Dollar in 2024.

Auch mit der Prognose für das Jahr 2026 konnte Pan American Silver punkten. Die Kanadier erwarten eine Silberproduktion zwischen 25 Mio. Unzen und 27 Mio. Unzen und eine Goldproduktion zwischen 700.000 Unzen bis 750.000 Unzen. Zum Vergleich: 2025 produzierte das Unternehmen 22,8 Mio. Unzen Silber und 742.200 Unzen Gold.

Fazit – Steht Pan American Silver vor neuen Kursrekorden?

Die Aktie von Pan American Silver markierte Ende Januar im Bereich von 95 CAD ein neues Rekordhoch. Die Korrektur bei Gold und Silber initiierte auch Gewinnmitnahmen in der Produzentenaktie. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass die wichtige Unterstützung um 70 CAD dem Abgabedruck standhalten konnte. Dieser erfolgreiche Test dient nunmehr als Basis für die aktuell zu beobachtenden Erholungsrallye. Das Ziel zeichnet sich mit 95 CAD klar ab. Sollte es für Pan American Silver darüber gehen, könnte das Kaufsignal die Aktie weit in den dreistelligen Kursbereich tragen. Auf der Unterseite haben die 70 CAD zentrale Bedeutung. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

