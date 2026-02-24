Galenica setzt voll auf Bichsels Home-Care-Dienstleistungen
Ein traditionsreicher Pharmastandort steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Bichsel stellt die Produktion ein und richtet den Fokus konsequent auf Home-Care-Dienstleistungen.
Foto: adobe.stock.com
- Bichsel will die pharmazeutische Produktion aus wirtschaftlichen Gründen bis spätestens Ende 2026 aufgeben; ein Verkauf ist wegen des Anlagenzustands nicht möglich und verschiedene Szenarien waren nicht tragfähig.
- Bis zu 170 Stellen in Produktion und Vertrieb könnten betroffen sein; das Konsultationsverfahren wurde eröffnet, der Abschluss wird voraussichtlich Mitte März 2026 erwartet.
- Galenica richtet Bichsel künftig auf Home-Care-Dienstleistungen aus und baut dieses Geschäft mit über 50 Jahren Erfahrung weiter aus; HomeCare Bichsel und Lifestage Solutions arbeiten bereits seit Oktober 2025 gemeinsam.
- Die «Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel» wird ab 1. März 2026 als «Amavita Apotheke Bichsel Interlaken» weitergeführt und bleibt für Kundinnen und Kunden geöffnet.
- Für die Schliessung rechnet die Galenica Gruppe mit einmaligen Sonderkosten von CHF 35–40 Mio. (davon CHF 17–19 Mio. Wertberichtigungen); die Aufgabe der Produktion würde das bereinigte EBIT der Gruppe um rund CHF 3 Mio. pro Jahr verbessern.
- Galenica betont, dass die Versorgung der Kundinnen und Kunden in der Übergangsphase Priorität hat: Bichsel beliefert weiter und unterstützt bei der Suche nach alternativen Lieferanten; bei notwendigen Kündigungen soll ein Sozialplan mit Unterstützungsangeboten greifen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 10.03.2026.
