    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGalenica AktievorwärtsNachrichten zu Galenica
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Galenica setzt voll auf Bichsels Home-Care-Dienstleistungen

    Ein traditionsreicher Pharmastandort steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Bichsel stellt die Produktion ein und richtet den Fokus konsequent auf Home-Care-Dienstleistungen.

    Galenica setzt voll auf Bichsels Home-Care-Dienstleistungen
    Foto: adobe.stock.com
    • Bichsel will die pharmazeutische Produktion aus wirtschaftlichen Gründen bis spätestens Ende 2026 aufgeben; ein Verkauf ist wegen des Anlagenzustands nicht möglich und verschiedene Szenarien waren nicht tragfähig.
    • Bis zu 170 Stellen in Produktion und Vertrieb könnten betroffen sein; das Konsultationsverfahren wurde eröffnet, der Abschluss wird voraussichtlich Mitte März 2026 erwartet.
    • Galenica richtet Bichsel künftig auf Home-Care-Dienstleistungen aus und baut dieses Geschäft mit über 50 Jahren Erfahrung weiter aus; HomeCare Bichsel und Lifestage Solutions arbeiten bereits seit Oktober 2025 gemeinsam.
    • Die «Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel» wird ab 1. März 2026 als «Amavita Apotheke Bichsel Interlaken» weitergeführt und bleibt für Kundinnen und Kunden geöffnet.
    • Für die Schliessung rechnet die Galenica Gruppe mit einmaligen Sonderkosten von CHF 35–40 Mio. (davon CHF 17–19 Mio. Wertberichtigungen); die Aufgabe der Produktion würde das bereinigte EBIT der Gruppe um rund CHF 3 Mio. pro Jahr verbessern.
    • Galenica betont, dass die Versorgung der Kundinnen und Kunden in der Übergangsphase Priorität hat: Bichsel beliefert weiter und unterstützt bei der Suche nach alternativen Lieferanten; bei notwendigen Kündigungen soll ein Sozialplan mit Unterstützungsangeboten greifen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 10.03.2026.


    Galenica

    +0,09 %
    -0,22 %
    +6,64 %
    +16,65 %
    +28,44 %
    +46,49 %
    +105,62 %
    +181,74 %
    ISIN:CH0360674466WKN:A2DN0K





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Galenica setzt voll auf Bichsels Home-Care-Dienstleistungen Ein traditionsreicher Pharmastandort steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Bichsel stellt die Produktion ein und richtet den Fokus konsequent auf Home-Care-Dienstleistungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     