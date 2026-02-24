JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des Abnehmpräparats, schrieb Richard Vosser am Montagabend. Seine Schätzungen für das Mittel kappte er für 2027 bis 2030 um bis zu 63 Prozent. In der Folge sinken auch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Dänen bis 2030 um bis zu 16 und 17 Prozent. Er sieht sich damit nun unter dem Konsens. Die erwarteten Gewinnsteigerungen lägen nur noch auf Augenhöhe mit den Branchengrößen./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 33,85EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 350

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 212,25 € , was eine Steigerung von +529,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer