Wienerberger 2025: Gewinnsprung durch Italcer-Übernahme im Renovierungsmarkt
Starkes Wachstum, klare Strategie und ein bedeutender Zukauf: Wienerberger stellt die Weichen für 2026 und stärkt mit Italcer seine Position im internationalen Renovierungsmarkt.
Foto: Wienerberger AG
- Geschäftsjahr 2025: Umsatz 4,6 Mrd. €, operatives EBITDA 754 Mio. € (Marge 16,5 %), Ergebnis nach Steuern verdoppelt auf 168 Mio. €, Ergebnis je Aktie 1,52 €, Free Cashflow 474 Mio. € (zweithöchster Wert).
- Ausblick 2026: Trotz volatiler Märkte wird ein leicht steigendes operatives EBITDA von rund 760 Mio. € erwartet; Erholung ab Sommer 2026 erwartet; Fokus auf Marktperformance, Free Cashflow und Ausbau der Ertragsbasis.
- Übernahmevereinbarung Italcer: wienerberger hat die verbindliche Akquisition der Italcer‑Gruppe (Produktionsstandorte in Italien und Spanien) unterschrieben; Closing für Q2 2026 geplant, vorbehaltlich Genehmigungen; zunächst Erwerb von 50 % plus einer Aktie, Option auf Rest im 1. Hj. 2027; Finanzierung aus liquiden Mitteln und Bankdarlehen.
- Italcer‑Profil: Multi‑Brand‑Spezialist für hochwertige keramische Böden, Wände und Fassaden, Jahresumsatz rund 350 Mio. €, EBITDA‑Marge >20 %, ca. 1.200 Mitarbeitende, ~75 % Umsatz international.
- Strategischer Nutzen: Übernahme stärkt Wienerbergers Position im wachstumsstarken Renovierungssegment und bei Lösungen für die gesamte Gebäudehülle, ergänzt das Portfolio (z. B. nach Terreal‑Akquisition) und soll mittelfristig >100 Mio. € EBITDA‑Beitrag liefern sowie erhebliche Wertschöpfungs‑ und Nachhaltigkeits‑Synergien erzeugen.
- Nachhaltigkeit und Management: Italcer gilt als Vorreiter bei Dekarbonisierung (z. B. 100 % elektrisch betriebener Brennofen); Italcer‑CEO Graziano Verdi bleibt im Unternehmen und führt die Geschäfte weiter.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 13.05.2026.
-1,59 %
-1,63 %
+7,02 %
+8,79 %
+0,94 %
+1,41 %
+5,52 %
+104,05 %
+152,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte