    Wienerberger 2025: Gewinnsprung durch Italcer-Übernahme im Renovierungsmarkt

    Starkes Wachstum, klare Strategie und ein bedeutender Zukauf: Wienerberger stellt die Weichen für 2026 und stärkt mit Italcer seine Position im internationalen Renovierungsmarkt.

    Foto: Wienerberger AG
    • Geschäftsjahr 2025: Umsatz 4,6 Mrd. €, operatives EBITDA 754 Mio. € (Marge 16,5 %), Ergebnis nach Steuern verdoppelt auf 168 Mio. €, Ergebnis je Aktie 1,52 €, Free Cashflow 474 Mio. € (zweithöchster Wert).
    • Ausblick 2026: Trotz volatiler Märkte wird ein leicht steigendes operatives EBITDA von rund 760 Mio. € erwartet; Erholung ab Sommer 2026 erwartet; Fokus auf Marktperformance, Free Cashflow und Ausbau der Ertragsbasis.
    • Übernahmevereinbarung Italcer: wienerberger hat die verbindliche Akquisition der Italcer‑Gruppe (Produktionsstandorte in Italien und Spanien) unterschrieben; Closing für Q2 2026 geplant, vorbehaltlich Genehmigungen; zunächst Erwerb von 50 % plus einer Aktie, Option auf Rest im 1. Hj. 2027; Finanzierung aus liquiden Mitteln und Bankdarlehen.
    • Italcer‑Profil: Multi‑Brand‑Spezialist für hochwertige keramische Böden, Wände und Fassaden, Jahresumsatz rund 350 Mio. €, EBITDA‑Marge >20 %, ca. 1.200 Mitarbeitende, ~75 % Umsatz international.
    • Strategischer Nutzen: Übernahme stärkt Wienerbergers Position im wachstumsstarken Renovierungssegment und bei Lösungen für die gesamte Gebäudehülle, ergänzt das Portfolio (z. B. nach Terreal‑Akquisition) und soll mittelfristig >100 Mio. € EBITDA‑Beitrag liefern sowie erhebliche Wertschöpfungs‑ und Nachhaltigkeits‑Synergien erzeugen.
    • Nachhaltigkeit und Management: Italcer gilt als Vorreiter bei Dekarbonisierung (z. B. 100 % elektrisch betriebener Brennofen); Italcer‑CEO Graziano Verdi bleibt im Unternehmen und führt die Geschäfte weiter.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 13.05.2026.


