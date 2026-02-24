CEWE Stiftung: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht

Der Gruppen-Umsatz von CEWE stieg 2025 um +3,8% auf 864,5 Mio. Euro und lag am oberen Ende der Zielspanne von 835 bis 865 Mio. Euro.

Das operative EBIT der CEWE Group erhöhte sich 2025 auf 88,2 Mio. Euro, innerhalb des geplanten Zielkorridors von 84 bis 92 Mio. Euro.

Das Weihnachtsquartal trug maßgeblich zum Jahreserfolg bei, mit einem Umsatzanstieg im Q4 um +2,6% auf 360,8 Mio. Euro und einem EBIT von 86,4 Mio. Euro.

Die Nachfrage nach Fotoprodukten, insbesondere Fotobüchern, stieg 2025 weiter an, mit einer Zunahme der Fotos um +4,1% auf 2,60 Mrd. Stück und einer Steigerung der Fotobuch-Verkäufe um +3,5% auf 6,32 Mio. Exemplare.

Alle Ziele für 2025 wurden erreicht, inklusive Umsatz, EBIT und Wachstumsraten, basierend auf vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen.

Die vollständigen, testierten Geschäftszahlen 2025 sowie die Planung für 2026 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei CEWE Stiftung ist am 26.03.2026.

Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im Plus.

23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 102,10EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.807,11PKT (-1,05 %).





