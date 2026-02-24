    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEWE Stiftung: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht

    CEWE setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: Umsatz und Ergebnis erreichen die oberen Zielmarken, getrieben von boomenden Fotoprodukten und einem starken Weihnachtsgeschäft.

    CEWE Stiftung: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
    • Der Gruppen-Umsatz von CEWE stieg 2025 um +3,8% auf 864,5 Mio. Euro und lag am oberen Ende der Zielspanne von 835 bis 865 Mio. Euro.
    • Das operative EBIT der CEWE Group erhöhte sich 2025 auf 88,2 Mio. Euro, innerhalb des geplanten Zielkorridors von 84 bis 92 Mio. Euro.
    • Das Weihnachtsquartal trug maßgeblich zum Jahreserfolg bei, mit einem Umsatzanstieg im Q4 um +2,6% auf 360,8 Mio. Euro und einem EBIT von 86,4 Mio. Euro.
    • Die Nachfrage nach Fotoprodukten, insbesondere Fotobüchern, stieg 2025 weiter an, mit einer Zunahme der Fotos um +4,1% auf 2,60 Mrd. Stück und einer Steigerung der Fotobuch-Verkäufe um +3,5% auf 6,32 Mio. Exemplare.
    • Alle Ziele für 2025 wurden erreicht, inklusive Umsatz, EBIT und Wachstumsraten, basierend auf vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen.
    • Die vollständigen, testierten Geschäftszahlen 2025 sowie die Planung für 2026 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei CEWE Stiftung ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im Plus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 102,10EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.807,11PKT (-1,05 %).


    CEWE Stiftung

    0,00 %
    -2,36 %
    -1,87 %
    -0,50 %
    +0,71 %
    +3,74 %
    -5,75 %
    +97,85 %
    +7.925,18 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CEWE Stiftung: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht CEWE setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: Umsatz und Ergebnis erreichen die oberen Zielmarken, getrieben von boomenden Fotoprodukten und einem starken Weihnachtsgeschäft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     