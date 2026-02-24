Bellevue Group plant 2025 Gewinn von CHF 1,9 Mio. nach 16% Kostenreduktion durch Fokus auf Stärken
Nach einem anspruchsvollen Jahr 2025 mit sinkendem Gewinn und rückläufigen Vermögen richtet Bellevue den Fokus klar auf Kernkompetenzen, Effizienz und künftiges Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Bellevue Group erzielte im Jahr 2025 einen Konzerngewinn von CHF 1.9 Mio., nach CHF 9.2 Mio. im Vorjahr
- Die Kosten wurden um 16% auf CHF 49.1 Mio. gesenkt, hauptsächlich durch Effizienzmassnahmen und Restrukturierungen
- Die verwalteten Kundenvermögen beliefen sich Ende 2025 auf CHF 5.3 Mrd., was einem Rückgang von 9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, beeinflusst durch Marktentwicklung, USD-Abwertung und Mittelabflüsse
- Das Geschäftsmodell wurde auf die Kernkompetenzen Healthcare, Small & Mid Cap Entrepreneur Investments sowie Multi Asset-Strategien fokussiert, mit gezielten Effizienzsteigerungen
- Die Healthcare-Strategien entwickelten sich 2025 positiv, mit Überperformance bei BB Biotech (+53%) und anderen Strategien, trotz eines Abschlags von rund 10% gegenüber globalen Aktien
- Für 2026 plant Bellevue Investitionen in technologische Modernisierung und erwartet, dass die Maßnahmen die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern und zukünftiges Wachstum fördern
0,00 %
-0,82 %
-3,95 %
+33,08 %
-14,74 %
-69,72 %
-65,19 %
+0,11 %
-71,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte