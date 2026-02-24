    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    Einführung des neuen Dialysegeräts bremst Fresenius Medical Care in 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Dynamik 2026 verlangsamt sich nach Gewinnsprung...
    • Neue Dialysegeräte USA belasten Ergebnis 2026 (US)
    • 2025: EBIT bereinigt +23%, Konzerngewinn +82% Div.
    Einführung des neuen Dialysegeräts bremst Fresenius Medical Care in 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnsprung 2025 dürfte sich die Dynamik beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) Medicaldeutlich verlangsamen. Konzernchefin Helen Giza schließt für das bereinigte operative Ergebnis 2026 sowohl einen Zuwachs als auch einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen nicht aus. Grund ist vor allem die Einführung eines moderneren Dialysegerätes in den USA, die zu Buche schlägt, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

    Im vergangenen Jahr war diese Kennziffer noch - auch dank des laufenden Sparprogramms - um 23 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro angezogen, währungsbereinigt lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 27 Prozent. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten leicht. Unter dem Strich schnellte das Konzernergebnis nominal um 82 Prozent auf 978 Millionen Euro in die Höhe. Die Aktionäre sollen für 2025 eine leicht auf 1,49 Euro erhöhte Dividende erhalten. Seinen Umsatz hatte FMC im vergangenen Jahr zu konstanten Wechselkursen um 5 Prozent auf gut 19,6 Milliarden Euro steigern können - ungefähr auf diesem Niveau soll auch 2026 der Erlös abseits der Währungseffekte herauskommen./tav/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 41,72 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +1,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 29,00 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +2,85 %/+16,44 % bedeutet.




