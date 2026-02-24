Hims stürzt nach Prognose ab – Novo Nordisk bleibt der Brandbeschleuniger

Die Aktien von Hims & Hers sind nachbörslich deutlich gefallen, nachdem das Telemedizinunternehmen eine schwächere Prognose für das erste Quartal vorgelegt hat. Der Rücksetzer um 8,9 Prozent fiel in eine Phase, in der die Aktie bereits rund 60 Prozent in zwölf Monaten verloren hat – belastet durch zunehmende rechtliche und regulatorische Risiken im Bereich der Medikamente zur Gewichtsreduktion. Besonders die kurzlebige Einführung einer günstigen, zusammengesetzten Wegovy-Pille hatte den Druck erhöht. Novo Nordisk klagte, und nachdem der General Counsel des US-Gesundheitsministeriums die Angelegenheit wegen möglicher Verstöße an das Justizministerium verwiesen hatte, zog Hims & Hers das Produkt zurück. Das Unternehmen erklärte, dies geschehe nach "konstruktiven Gesprächen mit Interessengruppen aus der gesamten Branche".

Für das erste Quartal erwartet Hims einen Umsatz von 600 bis 625 Millionen US-Dollar, klar unter den Konsensschätzungen von rund 653 Millionen US-Dollar. Auch das bereinigte EBITDA liegt mit 35 bis 55 Millionen US-Dollar deutlich unter den Erwartungen. CFO Yemi Okupe erklärte, dass sich höhere Ausgaben, darunter eine Super-Bowl-Werbung, Investitionen in neue Produkte und veränderte Versandmuster bei Gewichtsreduktionsmedikamenten im Ausblick bemerkbar machten. Gleichzeitig plant das Unternehmen 2026 größere Ausgaben für Technologie, künstliche Intelligenz und internationale Expansion.