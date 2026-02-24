Marge kollabiert
Hims stürzt nach Prognose ab – Novo Nordisk bleibt der Brandbeschleuniger
Trotz starker Q4-Zahlen reißt der neue Ausblick ein Loch in die Story. Hohe Ausgaben, ein schwaches erstes Quartal und der Novo-Konflikt setzen Hims massiv unter Druck – Anleger zweifeln am Wachstumspfad.
- Q1 schwach hohe Ausgaben drücken Wachstumspfad
- Novo-Klage GLP-1-Risiko, Produkt zurückgezogen
- Starkes Q4 Abos +13%, internationale Expansion
- Report: Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Die Aktien von Hims & Hers sind nachbörslich deutlich gefallen, nachdem das Telemedizinunternehmen eine schwächere Prognose für das erste Quartal vorgelegt hat. Der Rücksetzer um 8,9 Prozent fiel in eine Phase, in der die Aktie bereits rund 60 Prozent in zwölf Monaten verloren hat – belastet durch zunehmende rechtliche und regulatorische Risiken im Bereich der Medikamente zur Gewichtsreduktion. Besonders die kurzlebige Einführung einer günstigen, zusammengesetzten Wegovy-Pille hatte den Druck erhöht. Novo Nordisk klagte, und nachdem der General Counsel des US-Gesundheitsministeriums die Angelegenheit wegen möglicher Verstöße an das Justizministerium verwiesen hatte, zog Hims & Hers das Produkt zurück. Das Unternehmen erklärte, dies geschehe nach "konstruktiven Gesprächen mit Interessengruppen aus der gesamten Branche".
Für das erste Quartal erwartet Hims einen Umsatz von 600 bis 625 Millionen US-Dollar, klar unter den Konsensschätzungen von rund 653 Millionen US-Dollar. Auch das bereinigte EBITDA liegt mit 35 bis 55 Millionen US-Dollar deutlich unter den Erwartungen. CFO Yemi Okupe erklärte, dass sich höhere Ausgaben, darunter eine Super-Bowl-Werbung, Investitionen in neue Produkte und veränderte Versandmuster bei Gewichtsreduktionsmedikamenten im Ausblick bemerkbar machten. Gleichzeitig plant das Unternehmen 2026 größere Ausgaben für Technologie, künstliche Intelligenz und internationale Expansion.
Im vierten Quartal erzielte Hims & Hers 617,8 Millionen US-Dollar Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 0,08 US-Dollar, leicht über den Erwartungen. Die Zahl der Abonnenten stieg um 13 Prozent auf 2,5 Millionen. CEO Andrew Dudum betonte, dass die GLP-1-Exposition überschätzt werde: "Die Anzahl der Patienten, die tatsächlich mit GLP-1-Präparaten behandelt werden, ist eigentlich nur eine kleine Minderheit der gesamten Abonnentenbasis." Mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt bereits aus Nicht-GLP-1-Bereichen wie Dermatologie, sexueller Gesundheit, Hormonen und Labordiagnostik. Neue Felder wie Menopause-Therapien, Testosteron-Behandlungen, Peptidtherapien sowie präventive Diagnostik sollen das Portfolio verbreitern.
Parallel treibt das Unternehmen seine internationale Expansion voran. Nach dem Einstieg in Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland kündigte Hims & Hers die Übernahme des australischen Telemedizinanbieters Eucalyptus für bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar an. Die internationalen Umsätze stiegen 2025 auf 133,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 26,8 Millionen im Vorjahr. Für 2030 bekräftigte das Unternehmen seine langfristigen Ziele von mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,3 Milliarden US-Dollar EBITDA.
Die Marktreaktion bleibt dennoch verhalten. Auf Stocktwits war die Stimmung zwar "extrem bullish", doch viele Anleger sehen die schwache Q1-Prognose und die unsichere Regulierung rund um GLP-1 als Belastung. Andere verweisen darauf, dass ein möglicher Vertriebsdeal mit Novo Nordisk den Kurs "sofort über 30 US-Dollar" heben könnte – sofern Hims & Hers diesen Weg überhaupt gehen will.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion