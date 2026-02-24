INDUS Holding 2025: Stark trotz Marktkrise – vorläufige Zahlen
Trotz rauem Marktumfeld behauptet sich die INDUS-Gruppe 2025 mit soliden Kennzahlen, starkem Cashflow und gezielten Zukäufen – ein Fundament für weiteres Wachstum.
Foto: INDUS Holding AG
- Der Umsatz der INDUS-Gruppe lag 2025 bei 1,74 Mrd. EUR, das adjusted EBITA bei 147,8 Mio. EUR, beide Werte im Rahmen der Erwartungen
- Der Free Cashflow lag deutlich über dem Zielwert von 90 Mio. EUR
- Trotz eines schwierigen Marktumfelds konnte INDUS im Jahr 2025 eine stabile Entwicklung zeigen und die Ergebnisse lagen innerhalb der Prognose
- Das Segment Engineering wurde durch Zukäufe wie HBS, SUNBELT, METFAB und PRO VIDEO gestärkt, was die internationale Präsenz und Technikkompetenz erhöht
- Die Beteiligungen im Segment Infrastructure und Materials Solutions konnten Umsatzsteigerungen bzw. operative Verbesserungen verzeichnen, trotz Marktverwerfungen und Herausforderungen
- Die Strategie „EMPOWERING MITTELSTAND“ fokussiert auf Akquisitionen, Internationalisierung und Technikkompetenz, um weiteres Wachstum auch 2026 zu sichern
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht, bei INDUS Holding ist am 24.02.2026.
Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,28EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.807,11PKT (-1,05 %).
-0,50 %
-1,63 %
-3,99 %
+17,12 %
+38,07 %
+21,62 %
-10,95 %
-24,01 %
+112,23 %
