INDUS Holding 2025: Stark trotz Marktkrise – vorläufige Zahlen

Der Umsatz der INDUS-Gruppe lag 2025 bei 1,74 Mrd. EUR, das adjusted EBITA bei 147,8 Mio. EUR, beide Werte im Rahmen der Erwartungen

Der Free Cashflow lag deutlich über dem Zielwert von 90 Mio. EUR

Trotz eines schwierigen Marktumfelds konnte INDUS im Jahr 2025 eine stabile Entwicklung zeigen und die Ergebnisse lagen innerhalb der Prognose

Das Segment Engineering wurde durch Zukäufe wie HBS, SUNBELT, METFAB und PRO VIDEO gestärkt, was die internationale Präsenz und Technikkompetenz erhöht

Die Beteiligungen im Segment Infrastructure und Materials Solutions konnten Umsatzsteigerungen bzw. operative Verbesserungen verzeichnen, trotz Marktverwerfungen und Herausforderungen

Die Strategie „EMPOWERING MITTELSTAND“ fokussiert auf Akquisitionen, Internationalisierung und Technikkompetenz, um weiteres Wachstum auch 2026 zu sichern

Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht, bei INDUS Holding ist am 24.02.2026.

