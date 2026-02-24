Dax ringt weiter mit 25.000er-Marke

Moin,

du schmeißt da, mMn, eine Menge durcheinander.

Wenn die USA den Schlag gegen den IRAN führen wird es ein massiver, erneuter, Schlage gegen die iranischen Atomanlagen und evtl.

gegen einige strategische, militärische Ziele sein. Der IRAN wird dann wieder, um sein Gesicht zu wahren, diverse Ziele angreifen und das war es dann erstmal.

Eine Sperrung der Straße von Hormus wäre für den IRAN selbst ein tiefer Schnitt ins eigene Fleisch! Der IRAN exportiert über seine "Schattenflotten" ÖL im Wert von fast 10 Milliarden Dollar an China. Ein großer Teil dieses Geldes geht für Waffenkäufe an Russland

drauf.

Ob der Ölpreis dann "explodieren" wirdBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

Kurz vor dem ersten Golfkrieg hatte ein User namens RoamingFree den Gedanken, dass wenn der IRAK angegriffen wird, er u.a. die Ölfelder in Saudi Arabien und den VAE angreifen würde. Ergebnis: Weniger Öl = steigender Ölpreis. Der User bekam $-Zeichen in den Augen und schloss Warentermingeschäfte auf steigenden Ölpreis ab und war sich sicher, dass er bald ein vermögender Mann sei.

Nun es kam so, die USA griffen den IRAK an, die Öllieferungen aus dem Nahen Osten stagnierten, aber der Ölpreis fiel nicht Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif

Denn die restliche Welt sprang ein und drehte die Ölhähne bis zum Anschlag auf..... und der Ölpreis fiel und RoamingFree verlor eine

Menge Geld. Ist jetzt Historie, aber der IRAN braucht sein Ölgeld und Russland wird weitere Waffen nur gegen Bezahlung liefern und die Chinesen werden auch darauf drängen für ihre Wirtschaft genügend - preiswertes - Öl zu erhalten. Was nicht zu berechnen ist, ist die Tatsache, ob der IRAN mit einem "Verteidigungskrieg" von der innenpolitischen Lage ablenken möchte.

Bzgl. der Meinungen zu unserer Wirtschaft könntest du dich mit Abendkasse zusammentun. Ihr erwähnt ja ständig "Gebetsmühlenartig"

das es bald aus ist mit Deutschland und seiner Wirtschaft. Wird sicherlich mal kommen, aber ich lebe im jetzt und hier. Mir und meiner Familie geht es gut. Meinen Kindern geht es gut, sie sind versorgt, haben gute Jobs. Sorgen mache ich mir um die Enkelkinder, ich gebe jetzt schon viel Geld für Bildungsaktivitäten für sie aus, denn die Konkurrenz wird immer härter.

Aber genug davon. Man sieht, das Leben bringt immer wieder neue Überraschungen und man muss sich ihnen stellen. Und auf die Börse bezogen heißt das für mich, wenn 10 x Long genannt wird, t.w. aus seriösen Quellen, sollte man ggf. nicht unbedingt auf sein Short beharren.

Und noch etwas anderes: Jemand hatte geschrieben, dass bald, um die Staatsverschuldung zu finanzieren, für Hausbesitzer ein "Lastenausgleich" = Zwangshypothek eingeführt werden wird. Daran glaube ich erstmal nicht, aber es gab vieles, das ich mir nicht vorstellen konnte. Aber über eines bin ich mir sicher. An dem Tag, an dem ein Lastenausgleich eingeführt wird, gibt es in Deutschland auch keinen freien Goldhandel mehr! Das Gold wird bei staatlichen Handelsstellen abgegeben werden müssen und wird zu einem festgesetzten Preis angekauft. Gold das nicht abgegeben wurde, kann beschlagnahmt werden. Und wer jetzt glaubt, das wäre wieder

was aus Orwell 1984. Amerika hat das alles schon einmal gehabt.

Aber genug davon, morgen sind wir schon alle - zumindest kurstechnisch - etwas schlauer. Mir persönlich käme ein Kursrückgang entgegen, würde meinen DAX-Inliner ins Plus bringen. Ansonsten muss man sehen, wo man sich paar Punkte herausschneiden kann

und da ist es egal ob Long oder Short.

Wünsche noch einen schönen Restsonntag ! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif