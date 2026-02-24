    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax ringt weiter mit 25.000er-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert leicht über 25.000, vorsicht.
    • US-Börsen tief nach KI- und Zollsorgen Verluste
    • Asien uneinheitlich, Risiko bremst Markt heute
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - STABILISIERT - Nach dem schwachen Vortag im Zuge erneuter Zoll-Unsicherheit, KI-Konkurrenzsorgen und geopolitischer Spannungen dürfte der Dax am Dienstag eine Stabilisierung etwas über der 25.000-Punkte-Marke versuchen. Anleger bleiben aber vorsichtig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.031 Punkte. "Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus Zöllen und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion.

    USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben einen Fehlstart in die neue Börsenwoche hingelegt. Erneute Sorgen um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Unternehmensgewinne sowie die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hätten die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft, hieß es aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag unter die Marke von 49.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss 1,66 Prozent im Minus mit 48.804,06 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,04 Prozent auf 6.837,75 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,21 Prozent auf 24.708,94 Punkte abwärts.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Neue Zollunsicherheiten und Sorgen, dass KI traditionelle IT-Sektoren wie Software und IT-Dienstleistung durch Konkurrenz schwer unter Druck bringen könnten, hatten bereits die US-Börsen belastet. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone sank zuletzt um gut zwei Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann zwar gut ein Prozent, allerdings war hier auch wegen des Neujahrsfestes gut eine Woche nicht gehandelt worden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um knapp ein Prozent zu. In Tokio war indes am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.

    ^
    DAX 24.991,97 -1,06%
    XDAX 24.979,97 -1,08%
    EuroSTOXX 50 6.113,92 -0,28%
    Stoxx50 5.245,16 -0,26%

    DJIA 48.804,06 -1,66%
    S&P 500 6.837,75 -1,04%
    NASDAQ 100 24.708,94 -1,21%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,63 -0,05% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1782 -0,06%
    USD/Yen 155,15 0,28%
    Euro/Yen 182,79 0,22%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 62.985 -2,55%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 72,00 +0,51 USD WTI 66,79 +0,48 USD °

    /mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
