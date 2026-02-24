    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsR. Stahl AktievorwärtsNachrichten zu R. Stahl
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    R. STAHL: Schlechte Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 belastet Zahlen

    R. STAHL blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Umsatz und Auftragseingang sinken, doch Profitabilität und Zukunftsprogramm NEXUS setzen wichtige strategische Akzente.

    R. STAHL: Schlechte Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 belastet Zahlen
    • Der Konzernumsatz von R. STAHL ist im Geschäftsjahr 2025 um 9,1 % auf 313,0 Mio. € gesunken, was die schwache Nachfrage widerspiegelt.
    • Der Auftragseingang lag mit 306,5 Mio. € unter dem Vorjahr (327,6 Mio. €), was auf rückläufige Investitionsbereitschaft der Kunden zurückzuführen ist.
    • Das EBITDA vor Sondereinflüssen bleibt stabil bei 34,4 Mio. €, mit einer verbesserten EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 10,0 % auf 11,0 %.
    • Der Free Cashflow ist deutlich auf -0,3 Mio. € gefallen, im Vergleich zu +14,8 Mio. € im Vorjahr, hauptsächlich durch geringeres Konzernergebnis und gestiegenes Working Capital.
    • Das Unternehmen startet im Februar 2026 das Zukunftsprogramm NEXUS, um sich zum globalen Lösungsanbieter im Explosionsschutz weiterzuentwickeln und ab 2027 Wachstumschancen außerhalb Europas zu nutzen.
    • Trotz Umsatz- und Auftragseinbußen konnte R. STAHL die Ertragskraft durch temporär positive Einmaleffekte auf einem soliden Niveau halten, was sich in einer verbesserten Profitabilität widerspiegelt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei R. Stahl ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,49 % im Minus.


    R. Stahl

    -1,49 %
    -4,95 %
    -10,33 %
    -9,43 %
    -18,48 %
    -21,57 %
    -43,96 %
    -55,49 %
    -26,16 %
    ISIN:DE000A1PHBB5WKN:A1PHBB





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    R. STAHL: Schlechte Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 belastet Zahlen R. STAHL blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Umsatz und Auftragseingang sinken, doch Profitabilität und Zukunftsprogramm NEXUS setzen wichtige strategische Akzente.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     