R. STAHL: Schlechte Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 belastet Zahlen
R. STAHL blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Umsatz und Auftragseingang sinken, doch Profitabilität und Zukunftsprogramm NEXUS setzen wichtige strategische Akzente.
- Der Konzernumsatz von R. STAHL ist im Geschäftsjahr 2025 um 9,1 % auf 313,0 Mio. € gesunken, was die schwache Nachfrage widerspiegelt.
- Der Auftragseingang lag mit 306,5 Mio. € unter dem Vorjahr (327,6 Mio. €), was auf rückläufige Investitionsbereitschaft der Kunden zurückzuführen ist.
- Das EBITDA vor Sondereinflüssen bleibt stabil bei 34,4 Mio. €, mit einer verbesserten EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 10,0 % auf 11,0 %.
- Der Free Cashflow ist deutlich auf -0,3 Mio. € gefallen, im Vergleich zu +14,8 Mio. € im Vorjahr, hauptsächlich durch geringeres Konzernergebnis und gestiegenes Working Capital.
- Das Unternehmen startet im Februar 2026 das Zukunftsprogramm NEXUS, um sich zum globalen Lösungsanbieter im Explosionsschutz weiterzuentwickeln und ab 2027 Wachstumschancen außerhalb Europas zu nutzen.
- Trotz Umsatz- und Auftragseinbußen konnte R. STAHL die Ertragskraft durch temporär positive Einmaleffekte auf einem soliden Niveau halten, was sich in einer verbesserten Profitabilität widerspiegelt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei R. Stahl ist am 16.04.2026.
Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,49 % im
Minus.
-1,49 %
-4,95 %
-10,33 %
-9,43 %
-18,48 %
-21,57 %
-43,96 %
-55,49 %
-26,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte