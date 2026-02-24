SFC Energy 2025: Wachstum im Q4, Fokus auf Defense & Sicherheit für 2026

Das vierte Quartal 2025 markierte die Rückkehr von SFC Energy auf den Wachstumspfad mit einem Umsatz von 40,6 Mio. EUR

Für 2025 wurden vorläufige Umsatzerlöse von 143,3 Mio. EUR erzielt, leicht unter der Prognose, beeinflusst durch makroökonomische Unsicherheiten und Wechselkurse

Das bereinigte EBITDA lag bei 16,7 Mio. EUR mit einer Marge von 11,6 %, das bereinigte EBIT bei 8,9 Mio. EUR mit 6,2 %, beide über den Zielkorridoren

Das Unternehmen hat seine internationale Präsenz ausgebaut, u.a. durch Produktion in den USA, ein profitables Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäft in Dänemark und Expansion in Südostasien

Für 2026 wird ein Umsatzwachstum auf 150-160 Mio. EUR erwartet, mit einem bereinigten EBITDA von 20-24 Mio. EUR und einem bereinigten EBIT von 11-15 Mio. EUR, vor allem durch den Fokus auf Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen

Der Anteil des Verteidigungsgeschäfts soll auf 15-20 % steigen, während Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen bereits ca. 60 % des Umsatzes ausmachen und margenstark sind

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SFC Energy ist am 26.03.2026.

Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,370EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,77 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,590EUR das entspricht einem Plus von +1,65 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.807,11PKT (-1,05 %).





