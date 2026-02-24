SFC Energy 2025: Wachstum im Q4, Fokus auf Defense & Sicherheit für 2026
SFC Energy kehrt 2025 auf den Wachstumspfad zurück: starke Quartalszahlen, ausgebautes Auslandsgeschäft und ambitionierte Ziele mit Fokus auf margenstarke Sicherheits- und Verteidigungslösungen.
Foto: SFC Energy AG
- Das vierte Quartal 2025 markierte die Rückkehr von SFC Energy auf den Wachstumspfad mit einem Umsatz von 40,6 Mio. EUR
- Für 2025 wurden vorläufige Umsatzerlöse von 143,3 Mio. EUR erzielt, leicht unter der Prognose, beeinflusst durch makroökonomische Unsicherheiten und Wechselkurse
- Das bereinigte EBITDA lag bei 16,7 Mio. EUR mit einer Marge von 11,6 %, das bereinigte EBIT bei 8,9 Mio. EUR mit 6,2 %, beide über den Zielkorridoren
- Das Unternehmen hat seine internationale Präsenz ausgebaut, u.a. durch Produktion in den USA, ein profitables Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäft in Dänemark und Expansion in Südostasien
- Für 2026 wird ein Umsatzwachstum auf 150-160 Mio. EUR erwartet, mit einem bereinigten EBITDA von 20-24 Mio. EUR und einem bereinigten EBIT von 11-15 Mio. EUR, vor allem durch den Fokus auf Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen
- Der Anteil des Verteidigungsgeschäfts soll auf 15-20 % steigen, während Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen bereits ca. 60 % des Umsatzes ausmachen und margenstark sind
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SFC Energy ist am 26.03.2026.
Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,370EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,77 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,590EUR das entspricht einem Plus von +1,65 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.807,11PKT (-1,05 %).
+5,07 %
-4,26 %
-4,96 %
+9,05 %
-27,83 %
-39,86 %
-50,03 %
+283,68 %
-45,28 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte